Con cáncer terminal, obligada a recorrer diez kilómetros por su cuenta para ir al hospital

Las frecuentes crisis que padecía la paciente arousana exigían su traslado en ambulancia al servicio de Urxencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Límites y fronteras son consustanciales a la organización de cualquier actividad colectiva que pretenda ser eficiente. Sin embargo, una cosa son las líneas que delimitan una zona competencial determinada dentro de la que actuar, y