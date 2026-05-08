Con cáncer terminal, obligada a recorrer diez kilómetros por su cuenta para ir al hospital

Serxio González Souto
SERXIO GONZÁLEZ VILAGARCÍA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Las frecuentes crisis que padecía la paciente arousana exigían su traslado en ambulancia al servicio de Urxencias del CHUS
Las frecuentes crisis que padecía la paciente arousana exigían su traslado en ambulancia al servicio de Urxencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

La familia de una paciente arousana que falleció en marzo busca que el Sergas corrija el protocolo de ambulancias y los triajes de esperas interminables

08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Límites y fronteras son consustanciales a la organización de cualquier actividad colectiva que pretenda ser eficiente. Sin embargo, una cosa son las líneas que delimitan una zona competencial determinada dentro de la que actuar, y

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete