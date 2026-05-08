Con cáncer terminal, obligada a recorrer diez kilómetros por su cuenta para ir al hospital
VILAGARCÍA / LA VOZ
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La familia de una paciente arousana que falleció en marzo busca que el Sergas corrija el protocolo de ambulancias y los triajes de esperas interminables08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Límites y fronteras son consustanciales a la organización de cualquier actividad colectiva que pretenda ser eficiente. Sin embargo, una cosa son las líneas que delimitan una zona competencial determinada dentro de la que actuar, y#