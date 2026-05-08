Todos los caminos de Luis Zambrano
RIBADUMIA / LA VOZ
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Un cáncer lo obligó a mudarse a la residencia de mayores de Marín. Ahora, recuperado y a punto de cumplir 77 años, acaba de completar una nueva ruta a Santiago: «Es pegajoso»09 may 2026 . Actualizado a las 18:48 h.
Solo tiene una compostela, pero en su mochila guarda siete libros estampados de credenciales. Tampoco necesita terminar todos los caminos en Santiago y no es la primera vez que pierde los palos, aunque se encariña#