Todos los caminos de Luis Zambrano

Luis Zambrano cruzando este jueves uno de los puentes que hay en la etapa del Camino entre Armenteira y Vilanova. Vítor Mejuto

Solo tiene una compostela, pero en su mochila guarda siete libros estampados de credenciales. Tampoco necesita terminar todos los caminos en Santiago y no es la primera vez que pierde los palos, aunque se encariña