Anulan el primer permiso penitenciario a Basterra por seguir negando su culpabilidad en el asesinato de Asunta

Alfonso Basterra, detrás de Rosario Porto, durante el juicio por el caso Asunta. XOÁN A. SOLER

La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso de cuatro días que el juez de vigilancia penitenciaria le había concedido a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija, Asunta Basterra Porto, en Teo en el año 2013. La Audiencia deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el tjuez itular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas, donde cumple la condena, según fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su resolución, el tribunal explica que «en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida» teniendo en cuenta «la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos». Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su «buena conducta», «resulta prematura e injustificada», motivo por el que debe «prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno».

La Fiscalía de Salamanca mostró su oposición a la medida al recordar que el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no se producirá hasta marzo del 2027 y el total en septiembre del 2031. El fiscal jefe, Juan José Pereña, explicó en su momento que la acusación pública rechaza el permiso debido a que el solicitante no ha mostrado evolución en la asunción de culpabilidad, tal y como ha referido el informe psicológico del centro.

Leer más: La Fiscalía de Salamanca se opone al permiso a Basterra y se suspende su salida de la cárcel

Basterra está encarcelado en la prisión de Topas desde febrero del 2025, tras solicitar su traslado desde el centro de Teixeiro, en A Coruña. El condenado, cuya pena fue ratificada por el Tribunal Supremo, ha publicado recientemente desde prisión una novela titulada Cito, mientras que la madre de la menor, Rosario Porto, también condenada por los mismos hechos, se suicidó en noviembre del 2020 en su celda de la prisión de Brieva.