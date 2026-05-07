La Xunta propone que el próximo curso escolar arranque el miércoles 9 de septiembre

Dos profesoras preparando un aula de infantil del CEIP Novo Mesoiro para recibir a los alumnos en el primer día de clase. MARCOS MÍGUEZ

La Xunta ya tiene lista su propuesta de calendario escolar para el próximo curso 2026-2027. Según ese plan, las clases comenzarían el miércoles 9 de septiembre y acabarían el martes 21 de junio. Esto se aplicaría a todas las etapas educativas, salvo los segundos ciclos de FP básica, media o superior, que terminarían el 15 de junio, y el segundo curso de Bachillerato, que acabará de acuerdo con las fechas previstas para realizar los exámenes de Selectividad.

Para el alumnado que se incorpore a 4.º de Educación Infantil, los centros podrán establecer un período de adaptación gradual que iría, como máximo, hasta el 15 de septiembre.

En el caso de las enseñanzas de régimen especial (de idiomas, artísticas y deportivas), dadas sus características y particularidades, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas, aunque sin retrasarlo más allá del 16 de septiembre.

Las vacaciones escolares de Navidad irían, según la propuesta, del lunes 21 de diciembre al miércoles 6 de enero, ambos incluidos. El parón de Carnaval incluiría los días 8, 9 y 10 de febrero (Lunes y Martes de Entroido, más el Miércoles de Ceniza), mientras que el descanso de Semana Santa se haría desde el lunes 22 hasta el lunes 29 de marzo. Además, se proponen como días no lectivos el 7 de diciembre, por ser el Día do Ensino, además de los festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

El borrador de orden se remite ahora a las organizaciones sindicales y será debatido en la próxima Mesa Sectorial Docente, prevista para la semana que viene, en concreto, el 13 de mayo. En esa orden también se aborda la propuesta para reconfigurar el horario de trabajo del profesorado de secundaria, según lo hablado por la Consellería de Educación y los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF presentes en la comisión de seguimiento del acuerdo educativo del año 2023, pacto que no suscribe CIG, sindicato mayoritario en el sector, por lo que no ha estado presente en las negociaciones.