Sanidade está analizando 19 casos en Vila de Cruces para buscar contagios de sarna

MIGUEL SOUTO

Tras la detección por parte de la Consellería de Sanidade el pasado lunes de un caso de sarna remitido y notificado por el centro de salud de Vila de Cruces, desde la Xunta se explicaba ayer que en estos momentos se están analizando 19 casos para confirmar o descartar su contagio. Unas actuaciones que, según las mismas fuentes, se encuadran dentro de la puesta en marcha del protocolo destinado a buscar contactos tras la confirmación de ese caso de sarna el pasado lunes.

Por parte de la consellería se insiste en la recomendación del uso de equipos de protección individual, especialmente de guantes, y otras medidas como el lavado de ropas. La investigación, que incluye la detección de varios casos de sarna noruega vinculados al servizo de axuda no fogar, continúa viva dentro del protocolo de actuación necesario en estos casos. Sanidade apunta que las personas que estuvieron en contacto con algún contagiado serán atendidas en su centro de salud para recibir el tratamiento profiláctico pautado.

Si el martes el Concello de Vila de Cruces anunciaba que se retomaba el servizo de axuda no fogar, desde el gobierno local indicaban que no fue hasta ayer miércoles cuando finalmente se reanudó la atención a los usuarios del SAF —que en Cruces es un servicio municipal— siguiendo las recomendaciones sanitarias. Eso no quita que al mismo tiempo se mantenga en la zona una vigilancia epidemiológica para identificar posibles nuevos afectados por esta enfermedad.

Desde el Concello dicen que se va a distribuir a los usuarios del servicio en el municipio una hoja informativa sobre la sarna y su tratamiento. Se trata de un folleto facilitado por la Consellería de Sanidade que incluye la divulgación de los síntomas y la forma de actuar. Los responsables municipales vuelven a insistir y a pedirles a los vecinos que ante cualquier sospecha se pongan en contacto con su centro de salud para realizar una consulta.

Prudencia

Desde la Intersindical Galega, con representación en el colectivo de trabajadoras del SAF de Vila de Cruces, se apuntaba ayer que consideraban que en este caso se había actuado de forma prudente y correcta. Creen que en Vila de Cruces la rapidez de las actuaciones permitió la inmediata puesta en funcionamiento de los protocolos para evitar, en la medida de lo posible, los contagios.

Apuntan que cada año suele aparecer algún caso en alguna residencia donde, «ao ser un lugar pechado, é fácil de controlar un posible brote». En Vila de Cruces, «ao ser nas casas, é máis difícil, porque hai unha rotación de traballadoras» derivada de la atención a los usuarios del SAF.

La capacidad de contagio de la sarna noruega es muy alta, por lo que es frecuente que una sola persona infectada pueda desencadenar un brote, especialmente en entornos como una residencia de mayores o en hospitales. Entre los grupos de personas con más riego de contagio se encuentran aquellas con un sistema inmunitario debilitado o suprimido y personas de edad avanzada.