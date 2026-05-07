La población residente en Galicia sigue creciendo y ya supera los 2.730.000 habitantes

Gente paseando por la calle Príncipe de Vigo (foto de archivo) M.MORALEJO

La población residente en Galicia continúa aumentando, aunque sea de modo tímido. Según la Estadística Continua de Población del INE publicada este jueves, en la comunidad gallega ya viven 2.730.134 personas, según datos a fecha 1 de abril de este 2026. Eso supone que un aumento del 0,08 % en el primer trimestre del 2026, y de medio punto (0,5 %) con respecto a hace un año. En cifras absolutas, hay casi 14.000 personas más viviendo en Galicia que en abril del 2025.

Trimestralmente, el gallego es el crecimiento más moderado de entre todas las comunidades autónomas con saldo positivo, muy lejos del casi 0,4 % de subida en tres meses vivido por la Comunidad Valenciana, o el 0,36 % de Castilla-La Mancha. También Murcia y Madrid tuvieron incrementos por encima del 0,3 %. Con todo, también hay comunidades que se estancaron en estos primeros tres meses del año, es el caso de Extremadura, o que incluso perdieron población, como Canarias, que bajó un 0,02 % y la ciudad autónoma de Melilla, que cedió un 0,45 % de residentes. Todos los datos proporcionados son provisionales, recuerdan desde el INE.

Volviendo a centrarse Galicia, el aumento de población se sigue sosteniendo en la llegada de personas nacidas en el extranjero. Según los datos a 1 de abril del 2026, el 13,42 % de quienes residen en la comunidad no nacieron en España. A principios de año ese porcentaje era del 13,2 %, y un año antes, a 1 de abril del 2025, rozaba el 12,5 %. Es decir, la proporción de nacidos fuera aumentó casi un punto.

Por edades, los habitantes en provincias gallegas de 16 años o menos cayeron levemente o, como mucho, se estancaron. En el extremo contrario, el crecimiento mayor se da en los residentes de 85, 82 años y 77 años, aunque también es leve, de alrededor de un 0,1 %.

Nuevo récord de población en España

La Estadística Continua de Población también indica que España ha marcado un nuevo récord histórico de residentes, alcanzando los 49.687.120 habitantes a 1 de abril de este 2026. Esto supone un incremento de 97.021 personas en el primer trimestre y de casi 460.000 con respecto a hace un año.

Es la presencia de nacidos en el extranjero la que impulsa ese crecimiento. Suman ya casi 10.155.000 habitantes (el 20,44 % del total de población, es decir, uno de cada cinco residentes) apoyados, además de en la llegada de personas de otras nacionalidades, en los multitudinarios procesos de adquisición de la nacionalidad española.

En cuanto al número de extranjeros, nacidos o no en España pero sin nacionalidad española, aumentó en 94.182 personas durante el primer trimestre del año, hasta un nuevo récord de 7.346.414 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.839 personas.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante los tres primeros meses del 2026 fueron la colombiana (con 38.600 llegadas a España), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200). Les siguen la española (17.200), peruana (16.700), italiana (7.800), hondureña (7.400), argelina (7.200), brasileña (7.200) y ucraniana (7.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100). A continuación se hallan la peruana (4.700), española (4.100), italiana (3.500), ucraniana (2.600), pakistaní (2.400) y china (2.400).