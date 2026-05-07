La huelga en las escuelas infantiles alcanza un seguimiento de al menos el 19 % en Galicia

Concentración de trabajadoras de escuelas infantiles esta mañana en Pontevedra SERGIO SUEIRO

Las escuelas infantiles de cero a tres años viven este jueves su primera huelga conjunta, involucrando tanto a centros privados como públicos, y a nivel estatal. En Galicia el seguimiento ha sido de, al menos, el 19 % en las escuelas públicas dependientes de la Xunta, según datos proporcionados por la Consellería de Política Social. Desde este departamento también se ha apuntado que un par de centros amanecieron con las cerraduras boicoteadas. Por su parte, el sindicato CC.OO., uno de los convocantes del paro, al que también llamó la CGT en respuesta a las plataformas de trabajadoras, ha cifrado en un 75 % el seguimiento a nivel nacional, pese a unos servicios mínimos que tildaron de «abusivos».

En Galicia, esos servicios mínimos decretaron que en cada centro debía haber al menos dos profesionales de atención directa a los menores para garantizar la apertura y cierre de la escuela. Pero además, de estar en funcionamiento dos o más unidades, cada una debería estar atendida por al menos una profesional. En la práctica, esto supone que, de asistir todos los alumnos, prácticamente solo el profesorado que exista de apoyo (o la segunda tutora de aula, en caso de trabajarse de dos en dos, como en muchas Galiñas Azuis) podrían secundar la huelga, explicaban desde las agrupaciones de trabajadoras.

Así las cosas, la Plataforma de Escolas Infantís de Galicia optó por reforzar la jornada de protesta convocando concentraciones a las seis de la tarde en las distintas ciudades para visibilizar su demanda «pola dignidade do 0-3». Con todo, desde el colectivo también han querido reconocer la colaboración de las familias, señalando que, en distintos centros, han sido muchos los padres y madres que no han llevado a sus hijos para facilitar que parte de la plantilla pudiese ejercer su derecho a huelga.

Pero, ¿por qué se han movilizado las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de cero a tres años? Desde la plataforma gallega desgranan las principales reivindicaciones:

Bajada de ratios

«Queremos achegar o número de nenos por educadora ás recomendacións europeas», explica Verónica de la Iglesia, una de las miembros de la Plataforma de Escolas Infantís de Galicia y trabajadora de una escuela viguesa. Afirma que las ratios fijadas actualmente por la normativa gallega «practicamente dobran» el ideal comunitario. Así, en la atención a bebés de cero a un año se exige una profesional por cada ocho niños, en lugar de una por cada cuatro; en el nivel de uno a dos años, se admite una educadora por cada trece menores, cuando la UE recomienda una cada seis; y en las aulas de dos a tres años, los centros gallegos admiten una trabajadora por cada veinte niños, frente a la propuesta de una por cada ocho. «Aínda que soe forte, para nós é un maltrato institucional. Como profesional, eu non chego a dar as atencións básicas que precisan os cativos. Se teño que mudar un cueiro, quen atende aos outros 19 nenos? E nunha clase pasan moitas cousas. No plano emocional tamén é moi frustrante ver varios nenos e nenas que precisan un agarimo, unha palabra, que os miren aos olllos... e non ter tempo porque o que estamos a facer é contar cabezas para que non falte ningún», relata.

Pareja educativa

Otra de las reclamaciones es que se establezca y generalice el modelo de «parella educativa», es decir, que haya dos educadores por cada aula. «En Galicia xa existiu nas Galescolas, e haina en moitas Galiñas Azuis, e xa nada máis entrar notas que o balbordo é menor; ter unha compañeira permanente non é o mesmo que contar co apoio puntual de unha que está para varias aulas, ou mesmo para cubrir unha ausencia, a parella educativa parécenos algo vital polo tramo de idade dos nenos cos que traballamos», dice De la Iglesia.

Reconocimiento educativo

«Pertencemos a Política Social, igual que antes a outras consellería como Vicepresidencia, Traballo... pero nunca ninguén se atreveu a meternos onde debemos estar, que é en Educación», se queja la representante de la plataforma gallega. Recuerdan que a partir de la Logse, a las escuelas infantiles dejó de llamárseles guarderías, se les exigió profesionalización del personal y establecer un proyecto educativo. «Somos escolas, damos educación, sabemos que temos unha parte de conciliación moi importante, pero non podemos ser a única baza de conciliación para as familias», destacan.

Con su reconocimiento educativo piden, por ejemplo, que las profesionales cuenten con formación continuada —«Hoxe, se queremos formarnos, sae do noso bolsillo», afirman—, pero también tener tiempo de atención no directa a los pequeños para dedicarla a preparar clases y proyectos, así como a tutorías y evaluaciones: «Esas manualidades e iniciativas que tanto gustan ás familias, preparámolas nas nosas casas ou en horas extra, porque toda a nosa xornada é para atender aos nenos; é difícil tamén buscar ocos para facer as observacións de como vai cada pequeno e detectar posibles dificultades».

¿Implicaría eso tener el mismo calendario escolar que colegios e institutos? «Somos realistas. Non estamos pedindo ter dous meses de vacacións, facer pontes... Sabemos que para as familias, hoxe por hoxe, sería dramático ter que buscar qué facer cos seus nenos se pechasen máis tempo as escolas infantís. Non imos por aí, aínda que si é certo que se pensamos nos nenos, na idade que teñen, sería bo nalgún momento repensar o sistema, o tempo que pasan nos centros... Pero volvemos ao mesmo: a conciliación non debería depender só das familias e as escolas, debería haber ferramentas a nivel empresarial, máis dereitos laborais...».

Condiciones laborales mejores y más igualadas

La plataforma agrupa tanto a personal de escuelas privadas como de centros públicos de gestión directa o indirecta. Y destacan que entre los distintos profesionales hay grandes diferencias en lo que toca a sus condiciones laborales. «Hai unha diferenza brutal entre o que cobran compañeiras da pública e compañeiras que se rexen polo convenio, por exemplo, ou nos apoios que teñen as educadoras segundo o tipo de escola. Pedimos unhas condicións laborais dignas para todo o sector e que a fenda salarial non sexa tan enorme».

Más medios para atención temprana

Las educadoras infantiles movilizadas este jueves reclaman también un aumento de los medios para atención temprana, apuntando a la subida de niños con dificultades, ante lo que aseguran no contar con ninguna herramienta más allá que el hecho de que cada uno de esos pequeños cuente como dos a la hora de contabilizar las plazas.