El fantasma del narco que quiso reinar en Vigo se pierde en Dubái o Marruecos

Damián Rodríguez Utrera no acompañará al resto de los acusados en el inicio del juicio señalado para hoy viernes porque permanece fugado desde el mismo día en que fueron esposados el resto de los procesados.

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