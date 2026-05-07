El fantasma del narco que quiso reinar en Vigo se pierde en Dubái o Marruecos

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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Damián Rodríguez huyó en el 2023 para esquivar su arresto por un alijo que se juzga desde hoy; también se ubicó en Sudamérica y su Málaga natal

08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Damián Rodríguez Utrera no acompañará al resto de los acusados en el inicio del juicio señalado para hoy viernes porque permanece fugado desde el mismo día en que fueron esposados el resto de los procesados.

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