Elena Candia, nueva alcaldesa de Lugo: «Isto non vai de min, vai da cidade, que merece máis e non deixar de intentalo»

Senén Rouco

Elena Candia (Mondoñedo, 1978) ya es alcaldesa de Lugo gracias a que prosperó la moción de censura con los 13 votos del PP y de la exsocialista María Reigosa, y que deja en la oposición al bipartito PSOE-BNG y al alcalde Miguel Fernández. En su primer discurso como regidora tras recibir el bastón de mando —que estuvo durante 27 años en manos de alcaldes del PSOE—, Candia comenzó exponiendo los motivos que le llevaron a dar este cambio histórico en la política local lucense: «Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de crer que Lugo merece máis e de non deixar nunca de intentalo».

Esas primeras palabras como alcaldesa —con el ruido de fondo de decenas de manifestantes que se oponían en la calle a la moción de censura— se produjeron con dos circunstancias que ya marcarán el devenir político de los próximos meses, hasta las elecciones del 23 de mayo del 2027. Por un lado, la marcha voluntaria del plenario de los 12 ediles del PSOE y del BNG cuando Candia recibía el bastón e iba a intervenir en el plenario; y por otra, la constatación de que ya existe una nueva mayoría de gobierno, cuando María Reigosa abandonó el lugar donde se ha sentado desde que es concejala, el pasado 30 de octubre, y se integró en la bancada del PP.

1/48 Todavía no están claras las competencias para cada concejal Laura Leiras 2/48 Simpatizantes del PP acudieron al consistorio horas antes del pleno LAURA LEIRAS 3/48 El alcalde llegó acompañado de los concejales socialistas LAURA LEIRAS 4/48 Una concentración ciudadana previa al pleno LAURA LEIRAS 5/48 Un centenar de manifestantes protestaron contra la moción PABLO FERNÁNDEZ 6/48 Lois Pérez, uno de los portavoces de la plataforma Transfuguismo non, democracia si PABLO FERNÁNDEZ 7/48 Los ediles del PSOE salieron a darse un baño de masas LAURA LEIRAS 8/48 El regidor atendió a los medios antes del pleno LAURA LEIRAS 9/48 Es el último día de Fernández y de Arroxo como alcalde y teniente de alcalde LAURA LEIRAS 10/48 Fernández y Arroxo saludaron a los manifestantes desde el balcón del consistorio PABLO FERNÁNDEZ 11/48 Elena Candia y Cristina Sanz, en el pleno LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 12/48 La bancada socialista. Al fondo, a la derecha, escoltada por un policía local, María Reigosa LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 13/48 Presidieron el pleno la secretaria municipal, la concejala de más edad y la de menos LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 14/48 Miguel Fernández, hasta hoy alcalde, se sentó en la bancada socialista LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 15/48 El grupo del BNG, entrando al pleno LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 16/48 María Reigosa, escoltada por un agente LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 17/48 La plataforma ciudadana Transfuguismo non, democracia si se manifestó antes y durante el pleno LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 18/48 El grupo juvenil Galiza Nova exhibió una pancarta LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 19/48 Cientos de personas se quedaron fuera del pleno LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 20/48 María Reigosa votó a favor de la moción de censura LAURA LEIRAS 21/48 María Reigosa, aplaudiendo mientras Elena Candia sostiene el bastón que la hace alcaldesa SUSO VARELA 22/48 Los concejales del PP aplauden a Candia, que ya es alcaldesa LAURA LEIRAS 23/48 Candia, durante su discurso, ya como alcaldesa LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 24/48 María Reigosa se sentó ya en la bancada del PP LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 25/48 Los integrantes del PSOE y del BNG abandonaron el pleno tras la votación LAURA LEIRAS / PABLO FERNÁNDEZ 26/48 Miguel Fernández y el resto de concejales se dieron un baño de masas a la salida del pleno de la moción de censura PABLO FERNÁNDEZ 27/48 Los ediles del PSOE pasan a la oposición PABLO FERNÁNDEZ 28/48 Fernández saludó a decenas de manifestantes PABLO FERNÁNDEZ 29/48 El ya exalcalde estuvo arropado por otros cargos institucionales, como Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo PABLO FERNÁNDEZ 30/48 Fernández lamentó lo sucedido en el pleno PABLO FERNÁNDEZ 31/48 El Grupo Municipal del PP, posando como gobierno local Laura Leiras 32/48 Elena Candia gobernará Lugo hasta mayo del 2027, las elecciones municipales Laura Leiras 33/48 Efusivo abrazo entre Elena Candia y María Reigosa Laura Leiras 34/48 Candia, saliendo del salón de plenos Laura Leiras 35/48 Candia, Reigosa y Ameijide Laura Leiras 36/48 Candia, con un familiar a la salida del pleno Laura Leiras 37/48 Elena Candia salió a saludar a sus simpatizantes en la puerta del Concello SUSO VARELA 38/48 Gran despliegue policial a la entrada del Ayuntamiento PABLO FERNÁNDEZ 39/48 Los manifestantes aludieron a Candia, a Reigosa y al PP durante toda la protesta PABLO FERNÁNDEZ 40/48 Abrazo entre Elena Candia y Paula Prado a las puertas del consistorio LAURA LEIRAS 41/48 Los concejales del PP LAURA LEIRAS 42/48 Elena Candia, eufórica tras ser elegida alcaldesa LAURA LEIRAS 43/48 Candia estaba exultante Laura Leiras 44/48 Incluso derramó alguna lágrima Laura Leiras 45/48 Candia atendió llamadas tras el pleno Laura Leiras 46/48 Fue una jornada emocionante para ella y para sus allegados Laura Leiras 47/48 El nuevo gobierno local de Lugo Laura Leiras 48/48 Elena Candia es la nueva alcaldesa de Lugo Laura Leiras El pleno de la moción de censura, en imágenes Laura Leiras / Pablo Fernández

Ante este nuevo escenario municipal, Candia quiso anticipar cómo será el año de mandato que le queda hasta las elecciones, y para el que tiene un presupuesto municipal aprobado hace mes y medio: «É moi pouco tempo ou moito, segundo se mire, pero traballaremos para convencer e revalidar esa confianza». Y en este sentido reconoció que ahora le toca el papel de gobernar. Por ello, y en hasta dos ocasiones, diferenció su nuevo rol: «Na oposición importa o que dis, e no goberno importa o que fas».

Antes de ser votada la moción de censura, Candia expuso ante el plenario los argumentos por los que le llevaron a presentar una moción de censura, relatando a su entender una serie de proyectos del bipartito que o bien llevaban prometidos en el papel durante años, o habían sido mal ejecutados. Pero en especial recordó que este mecanismo para acceder a la alcaldía estaba avalado por la ley, que tenían legitimidad ciudadana por haber ganado ampliamente las elecciones del 2023, y que se había constatado que el gobierno saliente llevaba tiempo sin tener la mayoría en el pleno.

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La hoja de ruta

Por ello, en su primer discurso como alcaldesa defendió su hoja de ruta de 50 medidas que deberían cambiar la imagen de la ciudad y su forma de gestionarla: «Porque isto non vai de min, vai de Lugo, de traballar estando ao lado da xente, con proximidade, con empatía e gobernando para todos», apelando a continuación a que la ciudad «necesita unión, traballo e respecto. E iso é o que vai definir o meu goberno».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Elena Candia nueva alcaldesa de Lugo SENÉN ROUCO

Así, la presidenta del PP de lucense fue enumerando diferentes líneas de acción de gobierno. Buena parte de ellas enmendarán obras y políticas que ejecutó el bipartito desde la época de Lara Méndez, y otra gran parte fueron promesas que presentó en la campaña electoral del 2023, con guiños tanto a diferentes colectivos vinculados con los servicios sociales, como a los trabajadores municipales, además de prometer un gobierno «transparente e dialogante».

En este sentido, anunció que su primera reunión como alcaldesa será hoy con los representantes del comité de empresa y de la junta de personal, «para poñerme á súa disposición e traballar desde o primeiro día na atención das súas demandas». Y además anunció que un día a la semana abrirán las puertas del consistorio para que los vecinos que quieran exponer quejas o propuestas lo hagan directamente con ellas o con integrantes del gobierno.

Un pleno extraño

Las palabras del primer discurso de la alcaldesa —flanqueada por la secretaria y el interventor municipal— sonaban en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y mientras de fondo se escuchaban los vítores a favor del alcalde saliente. A pesar de ello, Candia no se descompuso. Solo hubo un momento de debilidad, al arranque, cuando hizo referencia a sus orígenes humildes y a su familia, lamentando que no la pudieran acompañar en el salón de plenos: «Déronme a ensinanza e os valores dunha familia humilde, pero profundamente honesta, que me educou no esforzo, no respecto e na responsabilidade».

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La familia de Candia —al igual que cargos, alcaldes y militantes del PP— estaban a las puertas del consistorio, sin poder entrar debido a que la Policía Local había marcado un aforo de acceso al salón, cubierto ya por medios de comunicación y personal de los grupos políticos. Querían evitar los incidentes e insultos que se produjeron en el último pleno ordinario. En esta ocasión, la edila María Reigosa, que rehusó intervenir en el turno de portavoces, estuvo acompañada por un policía local.

Candia, en su discurso, no hizo referencia a la edila que ha permitido al PP conseguir una de las alcaldías que más tiempo llevaban resistiéndose. Pero fue llamativo como al final, cuando recibió las felicitaciones, se fundió en un largo abrazo con Reigosa, acompañado por los aplausos de los ediles del PP. La alcaldesa ya hizo público ayer su organigrama de gobierno, y en el que Reigosa «terá un traballo de supervisión política e programática de actuacións municipais en materia de infraestruturas de xeito transversal».

La nueva alcaldesa de Lugo — la cuarta persona en el cargo en lo que llevamos de mandato, tras los socialistas Lara Méndez, Paula Alvarellos y Miguel Fernández— es consciente de que el paso que dio ayer tiene sus dificultades. Por ese motivo, se afanó en utilizar expresiones como «diálogo», «humildade», «escoita», «transparencia» o «compromiso». Candia se dirigió a las personas que no compartían la moción de censura, llegando a decir: «Pídolles unha oportunidade», afirmando que confiaba en que su acción de gobierno, aunque sea en un año, les convenza de que era necesaria la moción de censura. «Os feitos serán os que intentarán convencer, e para iso temos un equipo honesto e que traballará por un Lugo mellor», finalizó la nueva regidora.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Aplausos a Elena Candia, elegida nueva alcaldesa de Lugo SENÉN ROUCO

Al terminar el pleno, y tras las primeras felicitaciones de los pocos asistentes que quedaban, la policía permitió ir entrando poco a poco a algunas de personas que estaban a las puertas del consistorio. Primero lo hicieron el padre y el padrino de la alcaldesa, que se fundieron emocionados en un abrazo. Luego fueron entrando alcaldes y diputados provinciales. Lo hicieron a cuentagotas ya que la Policía Local no quería que accediesen personas ajenas al nuevo grupo de gobierno y evitar cualquier conflicto. Aun así, Candia y sus concejales llegaron a bajar a las puertas de la Casa Consistorial para saludar a los militantes del PP que se agolpaban en la entrada y abrazar a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Después de unos minutos de reuniones y fotografías en los pasillos del consistorio, Candia y sus concejales, incluida María Reigosa, accedieron por primera vez al despacho y a las dependencias de la Alcaldía, que ya estaban recogidas por completo. Fue ahí donde se hizo efectiva la toma de posesión, en una foto de grupo que recordaba a otra que ella misma había vivido en junio del 2015 cuando se sentó de forma inesperada en el sillón de mando de la Diputación de Lugo. Aquella etapa duró cuatro meses, tras ser desalojada por una moción de censura. La actual etapa tendrá un nuevo capítulo, dentro de un año en las urnas.