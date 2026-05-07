Las donaciones de sangre en Galicia se mantienen en torno a las 105.300 al año, con más de 9.000 nuevos donantes

Actividad en un autobús de donación de sangre en Vilagarcía MARTINA MISER

Más de 73.000 personas donaron sangre en Galicia a lo largo del año 2025. Es una de las cifras que deja el balance presentado este jueves por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López. En total, el año pasado se realizaron 105.337 donaciones, una cifra muy parecida a la del 2024 (105.378) y que mantiene la tasa gallega en las 39 donaciones por cada mil habitantes y año. Es uno de los índices más elevados de España, casi tres puntos por encima de la media estatal.

El 65 % de los donantes acudieron solo una vez a lo largo del año, mientras que el 35 % restante realizó una o más donaciones. Además de entre las 73.317 personas solidarias, hubo 9.275 donantes nuevos, es decir, que participaron en estos procesos por primera vez. Son casi un 4 % más que el año anterior. Para Sanidade se trata de un dato «especialmente positivo» y refleja «o compromiso das novas xeracións co xesto solidario de doar».

El 86,3 % de las donaciones fueron recogidas a través de las unidades móviles de la ADOS, efectuándose el resto en los locales de atención permanente que existen en las siete ciudades gallegas. Precisamente en esas instalaciones puede realizarse el procedimiento de aféresis, que permite separar diferentes componentes de la sangre en el momento de la extracción, devolviendo el resto al cuerpo. El año pasado se hicieron un total de 5.505 aféresis y 1.121 plasmaféresis, un tipo específico de donación en la que solo se extrae el plasma.

La directora de la ADOS y el conselleiro de Sanidade en la presentación del balance de donaciones de sangre del 2025 XOÁN REY | EFE

Padrón, el municipio más solidario

Por provincias, el mayor volumen de actividad se dio en la mitad atlántica. A Coruña y Pontevedra tuvieron tasas de 44 y 41 donaciones por cada mil habitantes y año, respectivamente, mientras que la tasa de Ourense fue del 28 y la de Lugo, del 25. Desde la ADOS indicaron que «factores sociodemográficos, como poden ser o envellecemento e a dispersión da poboación, os que dificultan o crecemento da participación nestas zonas».

En cuanto a municipios, Padrón volvió a ser, un año más, el concello con mayor índice de participación de Galicia, con una tasa de 92 donaciones por cada mil habitantes y año. El liderazgo en la provincia lucense lo ostenta Meira, con una tasa del 81: entre los municipios pontevedreses destaca Salceda de Caselas con un 77; y en Ourense lidera A Pobra de Trives, con un 58.

Entre las principales ciudades, destaca Santiago de Compostela, con una tasa de 85 donaciones por mil habitantes y año, seguida por Pontevedra y Ferrol, con un 53 y un 51, respectivamente.