El delegado del Gobierno pide refuerzos policiales a Interior ante «un verano excepcional» en Galicia

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo.

Pedro Blanco expuso las necesidades específicas que planteará el incremento de visitantes para observar el eclipse del 12 de agosto

08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El delegado del Gobierno, en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, con la que analizó las circunstancias de Galicia en

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete