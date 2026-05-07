El delegado del Gobierno pide refuerzos policiales a Interior ante «un verano excepcional» en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo.

El delegado del Gobierno, en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, con la que analizó las circunstancias de Galicia en