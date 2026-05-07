El delegado del Gobierno pide refuerzos policiales a Interior ante «un verano excepcional» en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Pedro Blanco expuso las necesidades específicas que planteará el incremento de visitantes para observar el eclipse del 12 de agosto08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El delegado del Gobierno, en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, con la que analizó las circunstancias de Galicia en#