Rueda pide unha política rural con máis peso no vindeiro orzamento da Unión Europea
GALICIA
A delegación galega presentou oito emendas sobre dispersión territorial e envellecemento, e reivindicouse o valor da PAC06 may 2026 . Actualizado a las 21:11 h.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na sesión plenaria do Comité Europeo das Rexións celebrada este mércores en Bruxelas. Dende o corazón da Unión, Rueda defendeu un maior protagonismo das políticas para o medio rural no vindeiro orzamento comunitario e destacou a importancia dunha política agraria forte e rexional fronte aos plans para a centralización no reparto dos fondos.
O Comité das Rexións iniciou o seu encontro cun debate sobre o futuro do desenvolvemento rural a partir do 2028, primeiro ano do novo Marco Financeiro Plurianual. Neste novo orzamento, a Comisión propón mesturar os fondos agrícolas, pesqueiros, de cohesión, rexionais e sociais, áreas vitais para o rural, co gallo dunha maior eficiencia e evitar duplicidades.
Rueda defendeu un modelo adaptado á diversidade territorial e que teña en conta problemas do campo galego como a dispersión territorial ou o envellecemento da poboación, polo que a delegación galega no Comité presentou oito emendas ao informe presentado polo eurodeputado checo Radim Sr?e (PPE) relativas a estes eidos. Durante a súa intervención en Bruxelas, o presidente galego tamén salientou medidas impulsadas polo seu Goberno, como as axudas á remuda xeracional, a mellora da conectividade ou a mobilización de terras.
Fondos con enfoque rexional
Rueda tamén salientou o rol da Política Agraria Común (PAC) na revitalización do campo, defendendo unha política agraria forte, diferenciada, cun enfoque rexional e con menos burocracia. «Só así, con garantías claras de financiamento, aseguraremos o futuro do noso rural. Só así poderemos fixar poboación e garantir a resiliencia dun sector que debe seguir sendo un espazo de oportunidade», expresou o presidente. Non é a primeira vez que o titular da Xunta se refire ao futuro da PAC e rexeita unha maior centralización desas axudas ou unha redución das partidas orzamentarias, co risco que iso tería para o sector primario.
Galicia encara agora o último dos 15 meses de presidencia galega no Comité das Rexións. Rueda destacou como gran prioridade do mandato o deseño da Declaración Galicia, un documento de consenso adoptado en Santiago que fixa a postura común das comunidades autónomas e entidades locais ante o vindeiro Marco Financeiro Plurianual.
Rueda sinalou que ese texto fixo que as rexións se sitúen no centro e se anticipen ao debate orzamentario, unha postura «á que tamén se uniu o Goberno de España», segundo dixeron dende a Xunta. Despois do pleno, Rueda acudiu a un evento do eurodeputado popular, Adrián Vázquez Lázara, para poñer en valor a gastronomía galega en Bruxelas.