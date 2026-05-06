Los servicios mínimos para la huelga de la escuelas infantiles de este jueves obligan a abrir todos los centros en Galicia

Padre con hijo en una escuela infantil. MARTINA MISER

Este jueves 7 de mayo las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles están llamados a secundar una jornada de huelga que CC.OO. y la CGT han convocado en toda España para denunciar el abandono que, a su juicio, sufre el ciclo educativo de 0 a 3 años. El paro será de 24 horas y busca movilizar al personal tanto de escuelas públicas como privadas.

La incidencia, con todo, tendrá sus limitaciones, debido a los servicios mínimos decretados. En el caso de Galicia, el texto que los establece se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles y supone que todos los centros tendrán, al menos, que abrir sus puertas.

La orden de la Consellería de Política Social e Igualdade indica que para esta jornada de huelga tendrán la consideración de servicios mínimos a jornada completa la presencia de dos trabajadoras de atención directa a los niños, que garanticen la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada. Pero además, en las escuelas que tengan dos o más unidades abiertas, tendrá que haber al menos una persona de atención directa por cada una de esas aulas en funcionamiento.

Fuentes de la consellería han señalado que son los mismos servicios mínimos que se aplicaron a huelgas anteriores, como por ejemplo las convocadas en las escuelas infantiles privadas para protestar por el convenio profesional, y recuerdan que, aunque fueron recurridos, están avalados por sentencias judiciales.

Así, en los preámbulos de la orden se destaca que la atención educativa y asistencial a los niños y niñas de cero a tres años «ten carácter esencial para a comunidade», lo que justifica la necesidad de marcar una prestación mínima del servicio para evitar perjuicios «tanto para os nenos e nenas usuarios como para as súas familias e para o persoal do centro que non a secunde [a folga]». También se recuerda que en el caso de muchas escuelas públicas, la Xunta es la propia empleadora de los trabajadores llamados a secundar el paro.

Además de la jornada de huelga prevista para este jueves, los sindicatos han convocado una manifestación en Madrid el sábado 23 de mayo. Entre las peticiones de los educadores infantiles figuran la inclusión plena de la etapa de cero a tres años en el sistema educativo, en lugar de estar encuadrada mayoritariamente en los servicios de conciliación, que se incluya en el proyecto de ley para bajada de ratios, y una remuneración digna y equiparada para todos los trabajadores del sector.