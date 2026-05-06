La primera mir que elige familia en Galicia: «A mí lo que me gusta es hablar con el paciente, conocerlo y saber qué es de él»
A CORUÑA / LA VOZ
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Martina Sanmartín fue la 418.º mejor nota entre los más de 15.000 médicos del examen para médicos residentes. Fue la tercera de toda España en elegir una plaza de atención primaria para especializarse y trabajará en el área sanitaria de A Coruña07 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Martina Sanmartín Vázquez vive en Porzomillos. «Soy de Oza-Cesuras de toda la vida», dice esta joven de tan solo 24 años. Estudió en el CEIP de Oza dos Ríos e hizo el bachillerato en el#