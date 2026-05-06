La primera mir que elige familia en Galicia: «A mí lo que me gusta es hablar con el paciente, conocerlo y saber qué es de él»

Martina Sanmartín Vázquez, con el puesto 418 del examen mir, eligió ocupar en A Coruña la primera plaza de atención primaria de Galicia César Quian

Martina Sanmartín Vázquez vive en Porzomillos. «Soy de Oza-Cesuras de toda la vida», dice esta joven de tan solo 24 años. Estudió en el CEIP de Oza dos Ríos e hizo el bachillerato en el