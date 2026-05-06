El presidente Rueda, contra el pulpo con brócoli

Los eurodiputados Francisco Millán Mon, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Adrián Vázquez y el chipriota Michalis Hadjipantela, junto a Alfonso Rueda, durante el acto.

El presidente de la Xunta empleó parte de su tiempo en Bruselas —sede de las principales instituciones de la Unión— para participar en un acto organizado por el PPdeG en reacción a una «anécdota», según definición del partido. En febrero, la cantina del Parlamento Europeo sirvió un plato que los responsables del cáterin llamaron «pulpo a la gallega», pero en realidad eran calamares, patatas con cebolla y brócoli. El parlamentario Adrián Vázquez, madrileño con origen lalinense, elevó el aldraxe a redes sociales. El PPdeG vio el filón y organizó un acto de desagravio bajo el título: «En Europa, defendendo as cousas de comer».

Allí se plantaron Alfonso Rueda y el vicepresidente de la Eurocámara, el popular Esteban González Pons. Vázquez elogió la presencia «no casual» de Rueda en la «primera gran pulpada del Parlamento Europeo», que «llega en un momento crítico para el futuro del sector pesquero». Para superar la anécdota, el PPdeG salpimentó el acto con las reivindicaciones habituales: más ayudas europeas y menos trabas burocráticas que «ahogan a la gente del mar». Justo las políticas que se deciden en despachos a unos cientos de metros.