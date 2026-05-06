Nuevo recurso judicial contra el traslado de Luís Villares de la sección del TSXG que tramita los parques eólicos

Luís Villares, en una imagen de archivo en el Parlamento de Galicia cuando era representante del partido En Marea. PACO RODRÍGUEZ

El despacho de abogados Pérez-Lema presentó un recurso de reposición contra el «traslado forzoso» de los magistrados Luís Villares y Dolores López que los aparta de la sección que decide sobre los parques eólicos en Galicia. El bufete actúa en representación de la asociación de afectados por el parque eólico Ventumelo y considera que es contraria a derecho la orden dictada el 16 de abril del 2026 por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que traslada a los dos magistrados, que eran ponentes de los casos relativos a la asociación. Villares y López estaban destinados en la Sección Tercera de la mencionada Sala del TSXG y tenían a su cargo, entre otras cosas, el estudio de los recursos contra los parques eólicos. La presidenta de la Sala, Azucena Recio, ordenó su traslado a la Sección Cuarta, que analiza recursos sobre aspectos relacionados con tributos, tasas portuarias y catastro inmobiliario. Dos magistrados de la Cuarta también se vieron afectados por el cambio, ya que pasaron a ocupar los puestos que quedaban vacantes en la Tercera

En la argumentación del recurso se plantea que no consta la existencia de criterios previos, objetivos y publicitados que amparen ese traslado y considera insuficiente «a motivación baseada no crecemento profesional». De hecho, el bufete destaca la contradicción que se observa al respecto de ese crecimiento «en maxistrados con ampla experiencia nunha materia como a enerxética», y señala que ese argumento «é un criterio subxecivo que non figura na Lei Organica do Poder Xudicial como causa de traslado forzoso. Ademais, obsérvase unha infracción do estándar de criterios obxectivos fixado polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea».

El despacho de abogados explica que la doctrina del tribunal europeo señala que la falta de criterios claros y la insuficiente motivación genera riesgos de arbitrariedad e independencia funcional en el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que el traslado de estos magistrados «vulneraría a determinación esixida polo Dereito da Unión Europea para a protección da inamovibilidade xudicial».

Leer más: El TSXG renueva la sala que decide sobre los parques eólicos de Galicia

Este recurso se suma al presentado por el propio Luís Villares ante el Consejo General del Poder Judicial contra el traslado que lo aleja de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La presidenta ordenó el traslado para «salvaguardar la imparcialidad con que funciona la Sala». Esa imparcialidad ya había sido puesta en cuestión por el Tribunal Supremo en un asunto relacionado con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de forma que llegó a anular hasta tres sentencias de Villares sobre la gestión de ese hospital al haberse «vulnerado el derecho a un juez imparcial».

También la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que está afiliado Villares, ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a las resoluciones por las que se alteran las secciones de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia Galicia, al considerar que adolecen de «graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial».