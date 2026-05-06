Galicia sube la inversión en atención primaria pero sigue en los últimos puestos, solo delante de Madrid y Aragón

Foto de archivo del ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago XOAN A. SOLER

El hospital absorbe la mayoría del presupuesto sanitario en todas las comunidades y la atención primaria apenas se queda con una séptima parte, pero en Galicia el desequilibrio es aún mayor. Pese a que ha subido la inversión en este nivel asistencial, el gasto en primaria sigue en los últimos puestos, solo delante de Madrid y Aragón. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, relativos al año 2024, el porcentaje de gasto sanitario público destinado a primaria es del 12,3 % en la comunidad gallega, menos que la media (13,9 %) y muy lejos de La Rioja (17,8 %) o Andalucía (16,3 %).

No ocurre lo mismo con la inversión en servicios hospitalarios y especializados, que absorbe el 64,2 % del total en Galicia, por encima de la media. En este caso Madrid es la comunidad con mayor gasto en este capítulo (el 67,9 %), frente al 57,4 % de Andalucía.

La Xunta invierte 2.071 euros por habitante en sanidad pública, por encima de la media (1.958). Es el 6,8 % del PIB frente al 6 % estatal. Los vascos son quienes más destinan a gasto sanitario público (2.332 euros por ciudadano) y los andaluces los que menos (1.658). Las cifras absolutas no se corresponden con el PIB, ya que para las comunidades más ricas supone menor tasa de producto interior bruto. El ejemplo más claro es el del País Vasco, que pese a estar a la cabeza en inversión se sitúa en la parte baja en cuanto a PIB (el 5,7 %). El caso más llamativo es el de Madrid, que apenas destina un 4 % de su PIB a la sanidad pública con solo 1.779 euros por habitante. Las comunidades que más incrementaron su inversión sanitaria en el 2024 fueron Aragón y Cantabria. Galicia lo hizo en un 4,7 %, ligeramente por debajo de la media.

Una infraestructura de tal calado como el sistema público de salud dedica un porcentaje muy elevado a los gastos de personal, casi la mitad del presupuesto. En algunas autonomías, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y Canarias, se supera de hecho este 50 %, mientras que en Galicia la cifra se sitúa en un 44,4 % frente al 45,8 % estatal. Los catalanes son quienes menos destinan a gasto de personal, el 39,7 % de los fondos. La comunidad gallega sí se sitúa por encima de la media en el gasto en docencia mir, un 4,8 %, frente al 4,5 % de la media. Finalmente, el gasto en farmacia se lleva una importante porción de la inversión sanitaria, un 16,5 % en Galicia, la cuarta comunidad de España.