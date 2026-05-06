Escolares de toda Galicia competirán el viernes en la gran final de la Liga Maker Drone

El escenario habilitado para la competición en la IV edición de la liga, el año pasado. ANGEL MANSO

Escolares de toda Galicia competirán el viernes en A Coruña por el trofeo de la quinta edición de la liga Maker Drone, una competición organizada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG en la que 17 aulas de 2.º de la ESO de toda Galicia tendrán que demostrar que el dron que crearon es el mejor para prevenir accidentes laborales en trabajos de altura. El torneo se desarrollará en el Coliseum de la ciudad herculina, donde se habilitará un escenario de 30 metros de ancho y 10 metros de altura que contará con elementos móviles para dificultar la consecución del reto.

Los equipos competirán en sucesivas rondas eliminatorias y en una gran final, de la que saldrá el ganador de la competición, que será el que consiga llevar a cabo correctamente el desafío en el menor tiempo posible. Además, habrá premios para otros cuatro equipos, que deberán exponer sus proyectos ante los jueces seleccionados por la organización. Optarán a cuatro galardones: al mejor diseño, a la solución más disruptiva a la destreza en vuelo, y a la mejor presentación de la solución.

El jurado de esta edición, que deberá decidir cuáles son los mejores equipos, está compuesto por representantes de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), de AENA, del fabricante Airbus Helicopters, y de tres entidades que trabajan con drones. Son la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Xunta, la empresa Iridium y la oficina de seguridad de la Armada. Todos ellos contarán con el apoyo del médico, surfista y creador de contenido Guillermo Carracedo, que ayudará a valorar la exposición oral de los equipos. El premio será entregado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y junto a ella estará la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero Vázquez-Gulías, y el director general de ITG, Carlos Calvo Orosa.