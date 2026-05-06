Diego Calvo culpa a la socialista Lara Méndez de la moción de censura en Lugo

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, este miércoles en el Parlamento de Galicia EUROPAPRESS

La moción de censura que el PP impulsa en el Concello de Lugo ha vuelto a desencadenar una sonada bronca en el Parlamento gallego, justo en la jornada previa a su votación. Al rifirrafe que Alfonso Rueda protagonizó ayer con José Ramón Besteiro le ha seguido este miércoles el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en este caso con las viceportavoces de la oposición, Olalla Rodil y Lara Méndez, aunque sin estar sentada en la mesa de la Cámara Elena Candia, la gran protagonista y futura alcaldesa de Lugo. En tono elevado, el conselleiro de Presidencia ha acusado a la diputada socialista de «hipócrita» y la ha culpado directamente de la moción de censura por haber abandonado la alcaldía un año después de las elecciones, y por haber hecho una lista electoral en la que iba María Reigosa.

«Non fomos nós quen fixemos esa candidatura. Pero que nos está contado?», dijo Calvo, que insistió en que la moción de censura es un mecanismo legal y democrático y afeó a la oposición su doble vara de medir por cuestionar ahora un proceso que respaldaron en su día en el Concello de Noia. Previamente, Lara Méndez, justo cuando planteaba su pregunta, había hecho un relatorio de las presuntas prácticas de Elena Candia en Lugo para regar redes clientelares con dinero público.

En su cara a cara con el vicepresidente gallego, la viceportavoz socialista le ha preguntado por qué ella no puede dejar el Concello de Lugo para venir al Parlamento y Elena Candia sí abandonar la alcaldía de Mondoñedo para hacer lo propio y ser vicepresidenta. «Van expulsar a señora Candia e cumprir vostedes os seus propios estatutos?», ha insistido Méndez, en línea con lo expresado por Besteiro el día anterior. Por su parte, Calvo le ha preguntado dónde estaban los estatutos del PSOE en la moción de Noia. «Hai que ter moita cara», ha insistido.

En un tono irónico, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, se ha referido al «nerviosismo» reinante en el PP ante una «maniobra», dijo, que «non lle gusta nin aos seus». La diputada nacionalista, que ha reprochado al PP no tener un plan para la ciudad, ha criticado una operación política basada en la compra de un tránsfuga «que chegou ao concello despois da morte de varios compañeiros», lo que, aventuró, pesará en la conciencia de cada uno a partir de mañana.

Rodil ha recordado que no es la primera vez que el PP hace uso de dinero público para comprar voluntades en la provincia, ya que también ha sucedido en Sarria, con lo que evidencia que detrás de sus movimientos no hay ningún proyecto de gobierno, sino solo «intereses partidistas e ambicións persoais». La viceportavoz del Bloque ha concluido su intervención en tono muy duro: «Eu ás veces non sei se teño diante un partido ou unha mafia».