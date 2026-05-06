Comunidades del PP plantean desde el Senado paralizar la demolición de edificios afectados por la Ley de Costas

Litoral de Boiro, en imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por este partido han defendido este miércoles desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo «cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición» se establezcan.

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.

En la defensa de este punto estarán presentes también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión de Comunidades Autónomas citados por el PP para hablar sobre la Ley de Costas.

La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, «que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados».

La iniciativa consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama «una revisión ordenada, seria y consensuada» de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral. También solicita «la convocatoria de manera urgente» de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero tendrá que elevarse al Pleno para su convalidación definitiva.