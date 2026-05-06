Candia será alcaldesa de Lugo con la decimocuarta moción de censura en lo que va de mandato

Elena Candia y Julio García Comesaña, durante el último pleno en el Parlamento gallego. XOAN A. SOLER

El Partido Popular sumará una nueva alcaldía este jueves con la moción de censura que hará alcaldesa de Lugo a Elena Candia. Es la decimocuarta en la que va de mandato, y la octava que favorecerá a los populares. El ritmo de mociones se aceleró a partir de junio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional anuló un apartado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que impedía esta iniciativa si dependía de un tránsfuga. Desde entonces, incluyendo la de Lugo, han visto luz verde ocho mociones de censura, seis a favor del PP y dos para el PSdeG: en Viana do Bolo y en Noia, en este último concello con el apoyo de un tránsfuga del Partido Popular.

Los populares han reprochado estas semanas la «hipocresía» del PSdeG al condenar la moción en Lugo después de apoyarse en un tránsfuga en Noia. El argumento de los socialistas es que, en el caso del municipio barbanzano, no hubo concejales fallecidos de por medio ni un alcalde «machista» y «franquista».

El PP no se cierra a futuras mociones de censura allá donde haya opciones de explorar esta vía. Argumentan que fueron primera fuerza en 191 ayuntamientos en las últimas elecciones municipales, pero solo obtuvieron la absoluta en 135. Entre ellos, Ferrol, la única ciudad que gobernaban hasta ahora. Con Lugo, el PP pasará a ostentar el bastón de mando en dos de las siete grandes ciudades gallegas y en 159 concellos, donde residen unos 874.000 gallegos.

El mandato empezó ya de forma turbulenta con la primera moción de censura. Fue la primera en España, en agosto del 2023, en el ayuntamiento de O Irixo. Allí volvió a haber otra moción el año pasado que dio la alcaldía al PSdeG. Además, hubo cambios de alcalde por esta vía en Muxía, Outes, Viveiro, Forcarei, Touro, Fisterra, Viana do Bolo, Carral, Ribeira y Manzaneda.

La primera del siglo

La moción en Lugo será la primera en una ciudad gallega en lo que va de siglo. La última de ellas se registró en Ferrol, en 1991, cuando Manuel Couce (PSdeG) se convirtió en alcalde con el apoyo de Izquierda Unida y BNG —que se abstuvo— en una moción de censura que apeó al popular Mario Villaamil del cargo.

En diciembre del 2003, la popular Corina Porro se hizo con el bastón de mando en Vigo tras la ruptura de la coalición PSdeG-BNG, y después de que el regidor socialista Ventura Pérez Mariño cesase por no superar una cuestión de confianza.

Despedida del Parlamento gallego

Elena Candia cerró el último pleno en el Parlamento gallego ocupando el escaño del presidente Miguel Santalices, ausente en la parte final de la sesión. La futura regidora cesará como diputada en la Cámara autonómica de forma automática tras tomar posesión como alcaldesa, según confirman fuentes parlamentarias. Candia dejará vacante la vicepresidencia del Parlamento, que podría recaer en el actual secretario y exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Este movimiento provocará, a su vez, el paso de una diputada popular a la Mesa para ocupar el cargo de secretaria.

Los miembros de la Mesa del Parlamento tienen una asignación fija de 2.360,48 euros al mes, con un complemento por pertenecer a la misma de 1.779,68 euros mensuales. A esto se suman los gastos de representación (1.330,4 euros), los de libre disposición (583,97), además de las dietas de manutención y alojamiento, con una asignación fija adicional de 2.910,91 euros mensuales. En total, la suma de estas retribuciones supera los 8.900 euros al mes, que en el caso del presidente sobrepasan los 10.000. Un diputado raso, sin cargos adicionales, percibe mensualmente 5.612,66 euros.

Su marcha también obligará a volver a recurrir a las listas electorales del PP lucense en las elecciones del 2024, cuando los populares obtuvieron ocho de los catorce escaños repartidos en esta provincia.

Los distintos ceses de diputados lucenses, como el de José Manuel Balseiro para ir al Senado o Javier Arias para encabezar la Delegación de la Xunta en Lugo, provocarán que acceda a la Cámara autonómica el número doce de la lista, salvo que la dirección provincial popular opte por otra persona de la candidatura. Ese puesto se asignó en el 2023 a José Luis Novo, jubilado pero miembro de la ejecutiva provincial. Novo, como ocurrió en anteriores ocasiones, podría también rechazar el encargo, de forma que los siguientes en entrar serían Alicia López, concejala en Palas de Rei, o Pablo Figueiras, portavoz en Castroverde.