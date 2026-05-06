Caamaño cuestiona los datos de Contas y defiende la gestión en atención primaria

Imagen de archivo del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una comparecencia en el Parlamento. Xoán A. Soler

En tono vehemente, tras ser interpelado por el diputado socialista Julio Torrado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró este mediodía en el Parlamento gallego que el Consello de Contas «non é Deus» y cuestionó algunas de las consideraciones del ultimo informe que la institución acaba de hacer pública sobre la atención primaria. El responsable de la política sanitaria gallega, que ha defendido la estrategia de la Xunta para mejorar el primer eslabón del sistema, ha puesto en cuestión el argumento sobre el peso del gasto en esta partida, porque hay países menos desarrollados que se ven obligados a invertir mucho más del 25 %, sin que ello suponga, dijo, que presten un mejor servicio. Caamaño, en su respuesta al diputado socialista, se ha referido al caso de Senegal.

El conselleiro, además, ha insistido en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda destinar un cuarto de este presupuesto a la atención primaria, permite computar el gasto en recetas como parte de lo dedicado a este nivel asistencial, lo que elevaría el cálculo de la inversión de la Xunta a un 31 %.

Caamaño, que ha culpado al Gobierno central de la falta de médicos y ha enumerado varias de las medidas puestas en marcha por su departamento para la reforma y mejora de la atención primaria, ha defendido que Galicia «obtén resultados comparativamente mellores que os do conxunto de España» y ha acusado a la oposición de construir «contos» sobre su gestión.

En su intervención previa, el socialista Torrado había denunciado la falta de especialidades como podología u oftalmología en la atención primaria gallega, la temporalidad de los profesionales sanitarios o una inversión por habitante en este nivel asistencial por debajo de la media del Estado, entre otros asuntos. «A primaria debe de ser fundamentalmente o sistema que máis resolve», ha defendido el parlamentario socialista, quien cuestionó que la Xunta se esconda detrás de sus ataques al Gobierno central mientras mantiene una gestión, dijo, que cronifica una crisis como la actual.