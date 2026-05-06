El ADIF gastará 50 millones para frenar las fugas de agua en el túnel que accede a la estación viguesa de Urzaiz, inaugurado hace solo once años

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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El túnel de As Maceiras, cuando aún estaba en obras en el 2010
El túnel de As Maceiras, cuando aún estaba en obras en el 2010 Oscar Vazquez

El subterráneo de As Maceiras es el más largo de la red gallega de alta velocidad y sufre filtraciones desde al menos el 2018

06 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En la red de alta velocidad de Galicia hay infraestructuras que todavía no han llegado a la mayoría de edad y ya sufren desgastes y problemas que son difíciles de explicar después de la altísima

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