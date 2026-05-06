El ADIF gastará 50 millones para frenar las fugas de agua en el túnel que accede a la estación viguesa de Urzaiz, inaugurado hace solo once años
REDACCIÓN / LA VOZ
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El subterráneo de As Maceiras es el más largo de la red gallega de alta velocidad y sufre filtraciones desde al menos el 201806 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En la red de alta velocidad de Galicia hay infraestructuras que todavía no han llegado a la mayoría de edad y ya sufren desgastes y problemas que son difíciles de explicar después de la altísima#