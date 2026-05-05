Susana Gómez, ingeniera informática y directora de BNI Galicia: «Llevo regular que me den órdenes»
OURENSE / LA VOZ
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Fue candidata al Top 100 de Mujeres Líderes de España: «De niña admiraba la capacidad de trabajo de mis padres, el concepto fan no lo tengo»05 may 2026 . Actualizado a las 20:41 h.
Aunque Susana Gómez (Ourense, 1977) es ingeniera informática, se doctoró y dio clases en la universidad, su perfil no es el más común del sector. Es casi más humano que técnico. Algo que requiere el#