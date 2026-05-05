¿Cómo será el pleno de la moción de censura de Lugo?
LUGO / LA VOZ
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La votación del jueves 7 de mayo será nominal, con llamamiento uno a uno de los concejales, y el primer voto será el de Elena Candia y último, el de la exsocialista María Reigosa, la clave para apoyar el cambio en la Alcaldía hacia el PP06 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Mañana, jueves 7 de mayo del 2026, a las 12.00 horas, se va a producir un hecho histórico en política lucense, la primera moción de censura en el Concello de Lugo desde la recuperación de#