¿Cómo será el pleno de la moción de censura de Lugo?

Imagen del último pleno ordinario, con el alcalde de Lugo entrando, a la derecha el grupo popular, con Elena Candia, al fondo a la izquierda, la no adscrita, María Reigosa, y el público Óscar Cela

Mañana, jueves 7 de mayo del 2026, a las 12.00 horas, se va a producir un hecho histórico en política lucense, la primera moción de censura en el Concello de Lugo desde la recuperación de