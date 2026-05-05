¿Cómo será el pleno de la moción de censura de Lugo?

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen del último pleno ordinario, con el alcalde de Lugo entrando, a la derecha el grupo popular, con Elena Candia, al fondo a la izquierda, la no adscrita, María Reigosa, y el público
Imagen del último pleno ordinario, con el alcalde de Lugo entrando, a la derecha el grupo popular, con Elena Candia, al fondo a la izquierda, la no adscrita, María Reigosa, y el público Óscar Cela

La votación del jueves 7 de mayo será nominal, con llamamiento uno a uno de los concejales, y el primer voto será el de Elena Candia y último, el de la exsocialista María Reigosa, la clave para apoyar el cambio en la Alcaldía hacia el PP

06 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Mañana, jueves 7 de mayo del 2026, a las 12.00 horas, se va a producir un hecho histórico en política lucense, la primera moción de censura en el Concello de Lugo desde la recuperación de

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete