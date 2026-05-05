Psicólogos clínicos exigen al Sergas que su colectivo esté dirigido por profesionales del sector

En la Unidad de Salud Mental del CIS de Lugo atienden, sobre todo, trastornos adaptativos. ALBERTO LÓPEZ

Psicólogos clínicos instan al Sergas a llevar a cabo una reestructuración para que su colectivo profesional esté dirigido por profesionales del sector y así se les dé un «trato adecuado», tanto a ellos como a los gallegos.

La Mesa Galega de Psicoloxía Clínica, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, la Asociación de Psicoloxía Clínica del Sergas y la Asociación Galega de Psicólogos Internos Residentes firman un comunicado en el que alertan de que el 68 % del colectivo de profesionales del Sergas pensaron «algunha vez en cambiar de contexto profesional debido ás condicións de traballo actuais», y el 23,8 % lo consideraron «a miúdo ou moi a miúdo», según una encuesta realizada por la Asociación de Psicología Clínica del Sergas en el 2025.

Un desgaste profesional, apuntan, que está relacionado con que el colectivo es «moi consciente» de que no está atendiendo a las personas como sabe qué podría hacerlo, debido a las exigencias de un sistema que no comprende las particularidades de la psicología clínica.

Afirman que este sistema «ignora» las características necesarias de los tratamientos psicológicos eficaces en cuanto a frecuencia y calidad, «repercutindo directamente na atención aos pacientes», con largas listas de espera y objetivos que se alejan del considerado terapéutico. Critican que este colectivo profesional permanezca integrado en los servicios de psiquiatría «igual que hai máis de corenta anos», cuando no existía la Ley General de Sanidad ni el Sistema Nacional de Salud.

«Esa posición estrutural fai que a súa actividade sexa organizada e dirixida por profesionais dunha especialidade médica, a psiquiatría, que é allea á súa formación, coñecementos e capacidades profesionais, con resultados que dificultan o bo desempeño e limitan a capacidade de resposta ás necesidades asistenciais da poboación, favorecendo a desmotivación das e dos profesionais e imposibilitando o seu desenvolvemento profesional, unha situación que non se dá en ningunha outra categoría facultativa», lamentan.

Explican además que, ante esta situación, otros servicios de salud autonómicos están desarrollando la creación de Servicios de Psicología Clínica en los que los profesionales de la psicología clínica organizan su actividad en las instituciones sanitarias para dar respuesta a la demanda asistencial, formativa, e investigadora específica de esta especialidad.