Presentada la primera demanda contra Audasa para que devuelva ya los peajes cobrados durante las obras de Rande

Retenciones en Rande durante las obras, en mayo del 2018 XOAN CARLOS GIL

Siete años después de que la Fiscalía de Pontevedra presentase una demanda contra Audasa por cobro indebido de los peajes de la AP-9 en medio de atascos y retenciones causadas por la ampliación del puente de Rande, un primer grupo de usuarios del vial de pago exige a la concesionaria de la infraestructura que devuelva lo cobrado como establece la sentencia del Tribunal Supremo dictada el año pasado.

Los automovilistas reclamantes están siendo representados por la asociación de consumidores En Colectivo cuyos representantes acaban de presentar ante el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra una demanda de ejecución de la sentencia firme del Supremo que declaró improcedente el cobro íntegro de peajes en 81 situaciones de tráfico especialmente adversas durante las obras del paso sobre la ría entre febrero del 2015 y junio del 2018.

En esta demanda, un primer grupo de usuarios de la AP-9 solicitan, en concreto, su reconocimiento como beneficiarios de la sentencia del Supremo, paso previo para reclamar la devolución de los importes abonados. Diego Maraña, presidente de la asociación que se sumó al procedimiento iniciado por la Fiscalía contra Audasa señala que el proceso queda abierto a la espera de la incorporación de nuevos afectados que acrediten haber pagado peajes en los momentos establecidos en la sentencia como de cobros indebidos y que están especificados tanto en la página web de la organización de consumidores en-colectivo.com, como en la de la propia sección establecida en su portal por la concesionaria: pulsa aquí para verlo .

En su actual reclamación, En Colectivo solicita al juzgado que requiera a Audasa que «facilite la información necesaria para identificar al resto de los usuarios afectados y calcular las cantidades a devolver, con el fin de agilizar el proceso». Indica la organización de consumidores gallega que el procedimiento se tramita conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de casos, en los que primero se reconoce a los afectados que puedan acogerse a las situaciones de cobro indebido señaladas en la sentencia y, posteriormente, se ejecuta la devolución de las cantidades de forma individual, junto con los intereses correspondientes.

«Durante años se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones. Ahora corresponde ejecutar la sentencia y proceder a la devolución», consideró Maraña tras la presentación del escrito. Añade el presidente de En Colectivo que el proceso permitirá el reconocimiento individual de los afectados, la determinación de las cantidades abonadas y la ejecución de la devolución con intereses.

Durante las obras de ampliación del puente de Rande se registraron incidencias en la circulación que afectaron al servicio prestado en la autopista, con retenciones kilométricas, cortes de tráfico y desvíos, pese a los cuales Audasa continuó aplicando el cobro íntegro del peaje, aduciendo que no estaba autorizado por el Ministerio de Transportes para rebajar la tarifa u obviarla. El Gobierno de Italia se ha decidido a regular desde este verano la devolución de parte de los peajes cuando las autopistas estén en obras, aplicando un escalado en función del tiempo de demora.

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La denuncia planteada por la Fiscalía y a la que se adhirieron En Colectivo y Adicae, fue reconocida por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra en primera instancia, y rechazada después por la Audiencia Provincial. Fue el Supremo quien acabó dando la razón a los demandantes aduciendo que cobrar peajes en su importe íntegro cuando una autopista está en obras y se merma la calidad del servicio que debería prestar, es una práctica abusiva. El criterio del alto tribunal fue respaldado también en febrero de este año por la Audiencia Provincial de A Coruña con una nueva sentencia dictada por las reclamaciones presentadas por un nuevo grupo de usuarios de la AP-9.

El fallo de la Audiencia de A Coruña hizo especial hincapié en que, pese a la larga duración estimada de los trabajos de ampliación del puente, Audasa no tomó ninguna medida para agilizar el tráfico, no advirtió a los conductores sobre las retenciones antes de que estos se adentrasen en la autopista, y no rebajó el precio de los peajes, pese a ser consciente de que no iba a ofrecer en los tramos afectados de la AP-9 las prestaciones que se supone garantiza un vial de pago de alta capacidad.