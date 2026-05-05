El periodista de La Voz José Manuel Pan recibe la medalla al mérito de la Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico

El director general de Tráfico, Pere Navarro, abraza a José Manuel Pan tras entregarle la medalla al mérito de la Seguridad Vial de la DGT. MARCOS MÍGUEZ

El director general de Tráfico, Pere Navarro, entregó este martes en A Coruña la medalla al mérito de la Seguridad Vial al periodista de La Voz José Manuel Pan. Navarro dijo que esa distinción era «una deuda pendiente» de la DGT. «Son muchos años informando de seguridad vial, y Pan representa el papel fundamental que tienen todos los medios de comunicación en la transmisión de lo que hace la DGT», señaló el director general de Tráfico. La delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, se encargó de plasmar la dedicatoria de esta distinción y destacó que la medalla es «un reconocimiento al trabajo de Pan en las páginas de La Voz de Galicia para contar e investigar el drama de la siniestralidad vial».

La distinción fue entregada al término de una jornada sobre peatones y seguridad vial celebrada en la Domus de A Coruña, en la que representantes de la Fegamp y de los concellos de A Coruña y Narón y de la Diputación de Pontevedra expusieron las experiencias de humanización de sus calles y carreteras. También hubo una mesa redonda específica sobre peatonalización de los entornos urbanos en la que participaron Ana Montalbán, de la asociación Ciudades que caminan, y Félix Martínez, de Andando, que hablaron del papel de los colectivos ciudadanos en la promoción del derecho a caminar de forma segura y saludable. También se habló de la movilidad de las personas mayores, con una conferencia de la plataforma Canal Sénior.

Al acto asistieron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Esta última destacó que su ciudad había apostado «por la seguridad vial, por el calmado del tráfico, por la humanización de las calles y por poner en el centro de las políticas al peatón, al ciudadano». El director general de Tráfico destacó que en la jornada coruñesa se iba a «hablar de ir a pie». Y añadió: «Todo el día estamos hablamos del vehículo autónomo, del Big Data, de la inteligencia artificial... Pues hoy vamos a hablar de ir a pie, que es la forma más antigua que tenemos todos de desplazarnos. España es un país de peatones: somos el país de Europa que más camina».

Justificó la importancia de hablar de los peatones y la seguridad vial al recordar que uno de cada diez fallecidos en carretera en España son por atropello. Navarro advirtió de las condiciones de Galicia, por su dispersión poblacional. Respecto a la señal V-16, el director general de Tráfico aseguró que «es un invento español del que estar orgullosos». Y aclaró: «No hay que bajarse del coche, tiene luz, está conectada y recibimos unas 3.000 conexiones diarias. La V-16 ha venido para quedarse, no hay marcha atrás y es obligatoria si paras en carretera para evitar atropellos».