El Parlamento instará al Gobierno a negociar con los sindicatos médicos para frenar la huelga contra el estatuto marco

Concentración de médicos, este miércoles, en el Hospital Montecelo de Pontevedra, coincidiendo con la jornada de huelga SERGIO SUEIRO

El Parlamento de Galicia aprobará previsiblemente este miércoles una proposición no de ley del PPdeG por la que la Cámara instará al Gobierno central a negociar con los sindicatos médicos para terminar con las huelgas contra la reforma del estatuto marco.

El debate de esta iniciativa se celebró en la sesión plenaria de este martes, en la que los populares y las fuerzas de la oposición volvieron a cruzar reproches por su modelo de gestión sanitaria y por los recientes conflictos laborales en el sistema gallego.

Al texto original del PPdeG se le añadió una enmienda de este mismo grupo a través de la que reclaman al Ejecutivo que establezca «un marco de regulación específico, conforme á normativa europea, que inclúa unha mesa de negociación vinculante para o colectivo médico, no que se teñan en conta as condicións e responsabilidades concretas do seu traballo».

El diputado del PSdeG Julio Torrado le preguntó a la portavoz popular, Encarna Amigo, si de verdad el PP apoya sin matices la creación de un estatuto propio para los médicos, diferenciado del de los demás profesionales, o si se trata de una forma de «instrumentalizar» a los sindicatos corporativos «para disparar contra o Goberno de España».

La popular no respondió la pregunta, pero durante su intervención defendió que los facultativos «non son un colectivo calquera» y que debe atenderse su singularidad como «eixo central» del sistema sanitario. Según afirmó la parlamentaria, el Gobierno «ten a obriga de escoitalos» y por esta razón criticó la «soberbia» y «falta de diálogo» que le imputa al Ministerio de Sanidad por su actitud ante el conflicto abierto por la reforma del estatuto marco, que consideró «insostible».

Leer más: ¿Por qué es imposible un estatuto propio para los facultativos a nivel autonómico?

Torrado replicó que esta es una visión «tremendamente cínica», puesto que da a entender que «todo o que pasa na sanidade galega é polo estatuto marco» y obvia otras protestas de los profesionales, como las que exigen límites de pacientes en atención primaria o demandan un convenio propio a nivel autonómico.

Por su parte, Montse Prado, del BNG, reprochó al PPdeG que use el Parlamento gallego «de modo continuado para facer oposición do Goberno español» y que critiquen al Ejecutivo por ignorar las demandas de los sindicatos médicos cuando la Xunta no accede a reunirse con la organización mayoritaria en la sanidad gallega, en alusión a CIG-Saúde.