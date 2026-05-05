Medio centenar de médicos formarán la unidad de apoyo contra la burocracia en primaria

Los ciudadanos tienen derecho a la libre elección de médico de familia y enfermero de primaria, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal SANDRA ALONSO

Alfonso Rueda confirmó este martes en el Parlamento que en «vindeiras semanas» se conformará la unidad de apoyo a atención primaria que centralizará parte de los trámites administrativos que afrontan los médicos de familia. El departamento estará compuesto por 50 doctores y se encargará de tramitar recetas, solicitudes de ortopedia, distintos informes o peticiones de ambulancias no urgentes, detalló el presidente de la Xunta.

Esas tareas recaían hasta ahora en los médicos que pasan consulta, lo que limitaba el tiempo disponible para atender a los pacientes. Según explicó Rueda, la burocracia supone entre el 30 % y el 40 % del tiempo de los médicos de primaria, que podrán centrarse en pasar consulta.

La creación de la unidad fue una de las novedades anunciadas por Rueda en el debate del estado de la autonomía para mejorar la situación de atención primaria, el área del Sergas que tiene peor valoración de los ciudadanos después de que la nota bajase de forma sostenida durante los últimos años.

Ese plan incluye una reforma de la estructura de la Xunta para crear una dirección general de atención primaria, que existía hasta el 2009, cuando fue suprimida por el primer gobierno de Alberto Núñez Feijoo en plena crisis económica.

También está previsto modifica el modelo de gestión de las agendas de los médicos y reducir su jornada ordinaria a un máximo de 30 pacientes. Rueda afirmó que la reforma se pondrá en marcha durante este semestre.