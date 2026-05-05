La línea de alta velocidad Santiago-Ourense, con solo 14 años en servicio, tiene problemas en 108 kilómetros de vía

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un tren Alvia circulando por la curva de Angrois, en Santiago, en dirección a Ourense, en una imagen de archivo
Un tren Alvia circulando por la curva de Angrois, en Santiago, en dirección a Ourense, en una imagen de archivo Xoán A. Soler

El 64 % de su longitud en los dos sentidos está limitada a 220-200 km/h, pese a que el trazado tiene una velocidad de diseño de 300 por hora

05 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El ADIF, siguiendo el compromiso de su presidente, Luis Pedro Marco, en una reciente comparecencia parlamentaria, ha hecho públicas en una página web las limitaciones temporales de velocidad (LTV) de toda la red ferroviaria española,

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete