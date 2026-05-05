La línea de alta velocidad Santiago-Ourense, con solo 14 años en servicio, tiene problemas en 108 kilómetros de vía

Un tren Alvia circulando por la curva de Angrois, en Santiago, en dirección a Ourense, en una imagen de archivo Xoán A. Soler

El ADIF, siguiendo el compromiso de su presidente, Luis Pedro Marco, en una reciente comparecencia parlamentaria, ha hecho públicas en una página web las limitaciones temporales de velocidad (LTV) de toda la red ferroviaria española,