La línea de alta velocidad Santiago-Ourense, con solo 14 años en servicio, tiene problemas en 108 kilómetros de vía
REDACCIÓN / LA VOZ
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El 64 % de su longitud en los dos sentidos está limitada a 220-200 km/h, pese a que el trazado tiene una velocidad de diseño de 300 por hora05 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El ADIF, siguiendo el compromiso de su presidente, Luis Pedro Marco, en una reciente comparecencia parlamentaria, ha hecho públicas en una página web las limitaciones temporales de velocidad (LTV) de toda la red ferroviaria española,#