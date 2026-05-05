Igualdad prorrogará cuatro meses el contrato de las pulseras antimaltrato para no suspender el servicio

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, a finales de abril en el Congreso Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El Ministerio de Igualdad prorrogará cuatro meses el actual contrato de las pulseras antimaltrato, que vencía este mes de mayo, para no suspender la prestación del servicio de seguimiento de agresores machistas. Fuentes del departamento de Ana Redondo explicaron que la tramitación del nuevo contrato para la gestión del servicio Cometa se interrumpió para incorporar «las mejoras necesarias en los pliegos» tras las auditorías, interna y externa, que se habían encargado por los fallos en los dispositivos. Esas actuaciones, explican desde Igualdad, les permitieron «tener conocimientos precisos que contribuirán a optimizar el funcionamiento y la seguridad de los mismos».

En noviembre del año pasado, el Gobierno confirmó una incidencia en el sistema que afectó durante 12 horas a la geolocalización de las víctimas y sus agresores, por la que multó a la operadora telefónica Vodafone con 25.285 euros unos meses después. En su memoria del 2024, la Fiscalía General del Estado advertía de fallos en las pulseras antimaltrato que habían generado «gran cantidad» de absoluciones por falta de pruebas. Tras la polémica, Igualdad aprobaba la licitación de un nuevo contrato de gestión a partir de mayo por 71 millones de euros (que se podrían ampliar hasta los 111 millones) por un plazo de tres años (podría llegar a cinco). Con la retirada de Telefónica, MasOrange y Vodafone España son los únicos licitadores en la pugna por el nuevo contrato del sistema Cometa

Leer más: El Gobierno destinará 71 millones de euros para la gestión de las pulseras antimaltrato hasta el 2029

Desde Igualdad aseguran que la prórroga de cuatro meses del actual contrato, gestionado por las empresas Vodafone y Securitas, ya está tramitada. La justifican como necesaria para no interrumpir la prestación de un «servicio crítico y fundamental», ya que según afirman se trata del principal servicio de protección para la seguridad de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales con orden de protección judicial monitorizada por medios telemáticos.

Hace un par de semanas el Gobierno descartaba usar conexión móvil por satélite en el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras antimaltrato por «limitaciones técnicas relevantes». Esta tecnología permitiría la conexión directa de los dispositivos a satélites, facilitando la prestación de servicios de voz y datos en zonas sin cobertura terrestre, si bien, aseguran desde el Gobierno, «presenta limitaciones técnicas relevantes». Explicaban desde el Ejecutivo que en el momento de la licitación del servicio «no existen en España operadores que proporcionen comercialmente la tecnología denominada Direct to Cell», al encontrarse esta en fase de pruebas desde febrero.