Los fabricantes de asfalto vaticinan problemas en la conservación de carreteras si no baja el coste del betún

Un tramo de la N-550 a su paso por Padrón con el asfalto en mal estado, en una imagen de febrero. SANDRA ALONSO

Los fabricantes de asfalto, reunidos bajo la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma), vaticinan un «escenario complicado» en la conservación de carreteras a partir de mayo si no se estabiliza el precio de las mezclas que se utilizan para pavimentar la red viaria. De hecho, han trasladado a las administraciones públicas su creciente preocupación ante los problemas de suministro y el incremento de costes que afecta, sobre todo, a actuaciones de emergencia y de refuerzo de los firmes. Es el caso de algunas obras que se están realizando en la red viaria gallega para corregir los desperfectos que se agudizaron durante el invierno.

La guerra en Oriente Medio, y la alteración que sufren los flujos de crudo, es la principal responsable detrás de esta problemática, que ha provocado en las últimas semanas un «repunte extraordinario» en el precio de los productos que se utilizan para ligar el asfalto. En marzo, tras el lanzamiento de la ofensiva bélica en Irán, el precio medio de los asfaltos subió un 8,2 % en comparación al año anterior, y en abril el repunte aun fue mayor, con un incremento del 49,3 %. Antes del conflicto, pavimentar un kilómetro de carretera con dos capas ya ascendía a los 100.000 euros.

Pero al alto coste del betún y de otros materiales esenciales para componer las mezclas asfálticas se suman otros factores que acaban trasladando la presión a toda la cadena de valor. «Y eso afecta a la fabricación, a la logística y a la puesta en obra de estos materiales», señalan desde Asefma, que considera «especialmente preocupante la evolución reciente del precio medio de los asfaltos. Por todo ello, la patronal que representa a estos fabricantes exige «una respuesta proporcionada, rápida y homogénea» por parte de la Administración. A los poderes públicos les reclama que articulen mecanismos para reconocer el impacto real de estos incrementos y evitar así situaciones, dicen, en que la respuesta administrativa «llegue de forma tardía» o se comprometa la capacidad de respuesta ante incidencias.