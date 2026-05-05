Un estudio calcula que el eclipse inyectará 24 millones de euros en los pisos turísticos de Galicia

Foto tomada desde la playa de Mera en Oleiros a las 20.28, la misma hora en la que se producirá el eclipse del 12 de agosto y donde el sol ocupará la misma posición que este 30 de abril César Quian

El eclipse solar de 12 de agosto inyectará 24 millones de euros en pisos turísticos durante esa tercera semana del mes en Galicia. Así lo indica un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) encargado por la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb.

Ese informe cifra en 360 millones de euros el impacto económico que ese evento astronómico dejará en toda España en tan solo siete días y a través de los alquileres de corta duración.

La Comunidad Valenciana sería la más beneficiada, con 130 millones, seguida de la Comunidad de Madrid con 54, Castilla y León con 37, y Aragón con 25. Galicia quedaría en quinto lugar con sus 24 millones de euros previstos.

El estudio destaca que este gasto turístico estará impulsado en un 80% por viajeros internacionales, y además el alojamiento temporal será el motor económico principal del bautizado como Trío Ibérico de eclipses, una serie de fenómenos que inyectarán más de 1.300 millones de euros en la economía española durante los próximos tres años a través de los pisos turísticos.

El informe sostiene que «este evento no solo activará el sector servicios, sino que tendrá un impacto transversal en la economía nacional», con una estimación de 421 millones de euros en valor añadido bruto (VAB) y la creación de aproximadamente 7.300 puestos de trabajo en todo el país. Asimismo, las arcas públicas se verán beneficiadas con una recaudación fiscal prevista de 146 millones de euros.

El turismo internacional representará más del 80% del gasto total en la mayoría de las comunidades autónomas. Este perfil de visitante, de «alto valor» y gran movilidad, se siente especialmente atraído por el entorno rural para presenciar el eclipse, lo que permite diversificar los flujos turísticos hacia destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos convencionales, asegura el resumen el estudio.

Municipios rurales sin infraestructura hotelera suficiente

El análisis asegura que el 47 % de los municipios rurales situados en la trayectoria del eclipse no cuentan con infraestructura hotelera suficiente para absorber la demanda, «lo que podría dejar a unos 47.500 viajeros sin alojamiento si no se cuenta con la oferta de viviendas de uso turístico».

Según una encuesta de Opinium incluida en el informe, el 73 % de los potenciales visitantes considera el eclipse una «razón de peso» para descubrir la España interior, lo que podría generar un «efecto fidelización» que extienda los beneficios económicos más allá de la duración del evento.

Los eventos previstos para el 2027 y el 2028 atraerán a otros 681.000 turistas adicionales, según los datos del estudio comisionado por Airbnb. Especialmente relevante será el eclipse de enero del 2028, que por sus fechas contribuirá a la desestacionalización del turismo rural.