Centros de salud privados atendieron casi una de cada cuatro consultas de urgencias en Galicia, según un estudio

Imagen de archivo de la fachada del Hospital Povisa, del Grupo Ribera Salud XOÁN CARLOS GIL

Suma el 22 % de las camas disponibles en el sistema sanitario gallego, capta el 4,6 % del gasto público en sanidad de la comunidad a través de conciertos y atiende un 22 % de las urgencias. Son algunos de los datos que, en relación a Galicia, destacan dentro del informe Observatorio del sector sanitario privado 2026, publicado este martes por la Fundación IDIS, una organización que agrupa a los principales grupos sanitarios y aseguradoras privadas de España. Aunque fechado en mayo del 2026, el estudio recopila para elaborar su contenido datos de distintas fuentes y años.

Así, utilizando la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, en su última edición referida al 2023, el informe destaca que Galicia gastó en ese año 246 millones de euros en conciertos con centros sanitarios privados. Esto representaría el 4,6 % del total del gasto sanitario público.

Tomando como referencia el mismo año, y también a partir de datos del ministerio, en concreto de la Estadística de Centros de Atención Especializada, la Fundación IDIS resalta que los hospitales y centros sin internamiento de tipo privado atendieron el 22 % de las urgencias (casi una de cada cuatro), y realizaron el 27 % de las intervenciones quirúrgicas, aunque no especifican de qué tipo. Lo que sí se da es el dato de estancias hospitalarias, acaparando el sector privado el 10 %, lo que podría indicar un número importante de operaciones ambulatorias.

Por otro lado, el informe cuantifica en 9.820 las camas hospitalarias en Galicia, según el Catálogo Nacional de Hospitales 2025 del Ministerio de Sanidad. Y de ellas, 2.156 (el 22 %) serían de titularidad privada. De esas camas, el grueso pertenecen a hospitales generales (1.872), habiendo otras 228 en centros específicos de salud mental y para tratamiento de toxicomanías y 56 en otros centros especializados.

El estudio de la Fundación IDIS, que además de representar a centros sanitarios también agrupa a aseguradoras, aporta también datos sobre la penetración del seguro privado en Galicia que el año pasado habría alcanzado ya el 16,8 %. En cuanto al gasto sanitario privado por cápita, la gallega sería la quinta comunidad del ránking, con un total de 855 euros, de los que 171 (el 20 %) se harían a través del pago de pólizas privadas, y 685 (el 80 % restante) en lo que denominan dinero de bolsillo, es decir pagos directos por servicios no cubiertos por un seguro público o privado.