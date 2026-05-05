Besteiro acusa a Rueda de incumplir los estatutos del PP con la moción de Lugo

Xoán A. Soler

La moción de censura impulsada por el PP en el Concello de Lugo, que se votará dentro de dos días, ha acaparado esta mañana la sesión de control en el Parlamento gallego, en la que el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ha dado lectura a los estatutos del PP y poner así de relieve que Alfonso Rueda los está incumpliendo al dar el visto bueno a la operación que auparía a Elena Candia a la alcaldía. Según ha expuesto, el artículo 14 del régimen disciplinario califica como infracción muy grave que miembros de un grupo institucional del partido «utilicen el si valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir el cambiar mayorías de gobierno en lanas instituciones públicas». Las sanciones previstas para esta conducta van de la suspensión de afiliación entre cuatro y seis años a la inhabilitación para desempeñar cargos en representación del partido e incluso la expulsión. Besteiro le preguntó a Rueda se abrió ya el expediente por estas graves infracciones en Lugo. «Se a resposta é non, entón estes estatutos e os seus principios van directamente ao lixo», dijo.

En su réplica, Alfonso Rueda ha asegurado que prefiere los estatutos de su partido a los del de Besteiro, que ha tenido dos secretarios de organización en la cárcel, ha recordado. El presidente de la Xunta, que ha pronosticado que Elena Candia «vai recuperar o tempo perdido en Lugo en menos dun ano», no solo ha defendido la legitimidad democrática de la operación, sino que ha acusado a los socialistas de crispar y expandir infundios y de utilizar una doble vara de medir. «As mesas razóns que din que non valen para Lugo, si lles valen para Noia, señor Besteiro», le ha respondido el jefe del Ejecutivo autonómico, mientras Elena Candia, aún en su puesto de vicepresidenta en la Mesa, permanecía impasible al debate.

Xoán A. Soler

En línea con lo expresado en otras ocasiones, Rueda recordó que el declive de la situación de Lugo arranca cuando Lara Méndez deja el Concello por el Parlamento tras perder las elecciones municipales, y apeló a la necesidad de lograr avances para la sociedad lucense. Pero el presidente de la Xunta y portavoz del PSdeG se enzarzaron también a cuenta del manejo de los recursos públicos: Besteiro culpó al líder del PP de avalar una hoja de ruta según la cúal la Administración autonómica discrimina a los ayuntamientos que son de otro color político, y el jefe del Ejecutivo autonómico expuso con datos cómo reparte los recursos la Deputación de Lugo, de la que apenas se benefician concellos del PP. Un viejo debate en una sesión en la que la portavoz del Bloque, Ana Pontón, volvió calificar de indecente la moción e Lugo, una operación, dijo, que es «corrupción política».

Situación de la atención primaria

Precisamente, la líder nacionalista centró su pregunta al presidente de la Xunta en la situación que atraviesa la atención primaria, sobre la que el Consello de Contas acaba de hacer público un informe bastante crítico. «O único que lle preocupan son as municipais, e como non lle dan as contas, promove mocións de censura indecentes como a de Lugo», le afeó la líder nacionalista, quien puso el foco en la Galica de dos velocidades en el acceso a la sanidad, tras décadas de recortes. Pontón recordó que hay 120 concellos sin pediatra y 2.400 plazas sin cubrir.

Xoán A. Soler

En su réplica, Rueda le reprochó a Pontón su tono catastrofista y sombrío, y la acusó de obviar las alusiones de Contas a las cosas que «se foron facendo ben» porque, según el presidente de la Xunta, se trata de «canto peor, mellor». «Así lle vai a vostede, que leva 25 anos sentada na oposición», le dijo Rueda a la líder nacionalista.