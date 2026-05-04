La Xunta amplía el mínimo de ingresos para que más familias opten a viviendas protegidas

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

La nueva estrategia de acceso a la vivienda protegida de la Xunta amplía el límite máximo de ingresos de los solicitantes, lo que posibilitará que más familias opten a esos hogares, e incluye medidas para impulsar su construcción incluyendo una subida de los precios y ayudas directas a los promotores.

El plan fue presentado este lunes por el presidente, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que recordó que ya están «en marcha» los 4.000 pisos públicos prometidos en esta legislatura y los proyectos de interés autonómico para generar suelo residencial en las grandes ciudades.

Para facilitar el acceso a la vivienda pública, el plan incrementa el máximo de ingresos de la unidad familiar. Así, una familia de tres miembros que antes no podía percibir más de 2.250 euros tendrá ahora un tope de 3.530. Las familias numerosas pasan de un máximo de 2.570 euros a 4.154.

El proyecto marca reservas por tramos de edad para garantizar un reparto más equitativo de los pisos. De los adjudicadas en régimen de compra, al 25 % para menores de 36 años se añade otra reserva del 30 % para personas de 36 a 45 años con hijos menores a su cargo. En el caso de las viviendas en alquiler, se guardará 40 % para menores de 36 años.

Además, el plan incluye otro incremento de los ingresos máximos para el acceso a la vivienda de promoción autonómica —construida por promotores y cooperativistas—. Una pareja con un hijo que opte a un piso en régimen especial podrá percibir hasta 3.971 euros, cuando antes el tope eran 2.625. Si la vivienda es de régimen general, el límite pasa de 3.750 a 4.850 euros.

Impulso al sector privado

El proyecto incluye medidas para impulsar la construcción de viviendas de protección autonómica por empresarios y cooperativistas. Esas operaciones llevan años bajo mínimos, porque el encarecimiento de los materiales y la escasez de mano de obra han provocado que los precios no cubran los costes de construcción.

Tras analizar esa situación con promotores, cooperativistas y constructores y con el Observatorio da Vivenda de Galicia, la Xunta tomará dos medidas para «reactivar» el mercado.

Por una parte se incrementarán los precios máximos de venta de las viviendas protegidas, que desde el 1 de enero del 2025, según marca una ley autonómica, ya no pueden perder esa condición. El coste máximo de un piso de 85 metros cuadrados en una ciudad pasará de 1.863 euros por metro cuadrado a 1.970. Es decir, subirá de 195.242 a 206.456 euros.

Por otra parte, las ayudas a los promotores crecerán hasta alcanzar los 42.500 euros por piso en el caso de viviendas protegidas de régimen especial en ámbitos como los proyectos de interés autonómico de Vigo o Pontevedra.

Las subvenciones son mayores en ese régimen porque esos pisos, señaló Allegue, son las únicas sometidas a IVA súper reducido. La Xunta ha solicitado al Gobierno central que aplique ese tipo impositivo a todo el conjunto de la vivienda protegida.