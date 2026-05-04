Un total de 186 municipios recibirán ayudas de la Xunta para la contratación de socorristas

Un socorrista realiza labores de vigilancia en la playa de Razo, Carballo. ANA GARCÍA

La Xunta ha publicado la asignación de ayudas concedidas a las entidades locales gallegas para la prestación de servicios de vigilancia, rescate y salvamento tanto en espacios acuáticos naturales como en instalaciones acuáticas descubiertas este verano. En total son 1,5 millones los destinados a esta iniciativa, que apoyará la contratación de socorristas en 186 municipios de la comunidad, tal y como se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes.

Los concellos de Bueu, Cangas, Muros, Poio, Ribeira, Val Miñor y Vigo son los que tienen asignadas partidas más cuantiosas, de 30.000 euros cada uno, seguidos de Arteixo, Barreiros, Boiro, Camariñas, Carnota, Foz, Miño, Moaña y O Porto do Son, con 17.100 euros.

Las partidas más pequeñas las reciben municipios de interior, como Bande, Verea, Calvos de Randín o A Mezquita, que rondan los dos mil euros. En casos como estos, la contratación de socorristas puede efectuarse para playas fluviales o piscinas municipales descubiertas, por ejemplo.

Las provincias atlánticas suman más ayudas, por concentrar también más zonas de baño. En la de A Coruña 56 concellos se reparten unos 530.000 euros, y en la de Pontevedra son 35 los municipios que recibirán en conjunto más de 372.000 euros. Por su parte, 41 concellos lucenses se repartirán casi 298.000 euros, mientras que en la provincia de Ourense, 54 entidades locales recibirán unos 300.000 euros.

Las subvenciones, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, apoyan el pago del personal que presta servicios de vigilancia, rescate y salvamento en espacios o instalaciones acuáticos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Ese personal debe estar previamente inscrito en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia.

Las ayudas pueden financiar el pago de nóminas de personal contratado directamente por el concello o también al que se contrate a través de una empresa externa a través de un contrato de servicios, aunque en este caso esas personas deben proceder del Servizo Público de Emprego de Galicia y estar anotados en él como demandantes no ocupados, es decir, estar previamente desempleados.