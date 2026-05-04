«A vivenda turística está a ser unha industria para Carnota»
RIBEIRA / LA VOZ
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El tirón que vive el municipio ha favorecido la rehabilitación de cientos de casas, lo que beneficia a construcción y servicios04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Carnota es uno de los destinos turísticos de moda en Galicia, elegido por quienes escapan de las grandes infraestructuras hoteleras y buscan un espacio vacacional tranquilo, costero y con potentes espacios naturales. Con la playa#