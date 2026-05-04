«A vivenda turística está a ser unha industria para Carnota»

Ana Gerpe Varela
A. Gerpe RIBEIRA / LA VOZ

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Vivienda rehabilitada para uso turístico en Cornido, en el municipio de Carnota
Vivienda rehabilitada para uso turístico en Cornido, en el municipio de Carnota Elena Fernández

El tirón que vive el municipio ha favorecido la rehabilitación de cientos de casas, lo que beneficia a construcción y servicios

04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Carnota es uno de los destinos turísticos de moda en Galicia, elegido por quienes escapan de las grandes infraestructuras hoteleras y buscan un espacio vacacional tranquilo, costero y con potentes espacios naturales. Con la playa

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