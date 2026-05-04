Sanidade hará un registro de los 1.500 centenarios de Galicia para estudiar la longevidad

Un grupo de hombres mayores, de paseo. Santi M. Amil

La Consellería de Sanidade gestionará el nuevo Rexistro galego de persoas centenarias (Regace), con el que reunirá información sociodemográfica, clínica, epidemiológica y estadística sobre la longevidad en Galicia, además de mejorar la atención médica.

El registro se dirigirá a todas las personas de cien o más años que vivan en la comunidad.

Dependerá del departamento de Sanidade con competencias en planificación sanitaria y estará integrado en la red gallega de vigilancia de la salud.

Estará sometido al principio de confidencialidad para preservar los datos personales y se nutrirá de la información aportada por el personal sanitario que trate a los centenarios.

Galicia es la comunidad con más residentes de cien o más años de edad. Son más de 1.500 lo que supone casi el 11 % del total de todo el país. La esperanza de vida se elevó en el 2024 a 81,19 años en el caso de los hombres y 86,83 años en las mujeres. En ambos casos está por encima de la media estatal.

Los datos obtenidos en el registro se integrarán en el Observatorio Galego de Saúde Pública, con el fin de mejorar el conocimiento sobre la longevidad. Eso incluye la información epidemiológica sobre la incidencia y prevalencia de las personas centenarias y los factores determinantes asociados. También aportará conocimiento para orientar la planificación de la gestión sanitaria y las actividades preventivas en el ámbito de los centenarios.

El registro ayudará también a identificar los grupos de población con más probabilidad de llegar a centenarios y difundirá los resultados de interés mediante la colaboración con instituciones españolas, europeas e internacionales.