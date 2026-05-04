Sanidade diagnosticará con genética en 30 días la ELA y otras enfermedades raras

Una investigadora de medicina genómica en Santiago, en foto de archivo SANDRA ALONSO

Sanidade habilitará «unha vía rápida» para que los pacientes de enfermedades raras «máis urxentes» reciban los resultados genéticos que permiten un diagnóstico efectivo en un «prazo máximo de 30 días», anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Ese mecanismo se aplicará en los embarazos cuando exista «sospeita de enfermidade rara» y también cuando sea necesario un diagnóstico rápido para abordar la enfermedad con éxito o recibir un tratamiento financiado.

Las patologías genéticas a las que se aplicará ese diagnóstico prioritario son la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la atrofia muscular espinal (AME), la hemofilia A, la fibrosis quística o la encefalopatía epiléptica precoz.

El diagnóstico rápido forma parte de un nuevo protocolo de actuación que se aplicará en toda la comunidad con el fin de «acurtar ata un 30 % os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara», que en la actualidad se sitúan entre «os dous e os dous anos e medio», explicó Rueda.

Hoy un total de 5.783 personas padecen en Galicia una de esas dolencias, caracterizadas por su complejidad y baja prevalencia.

El protocolo, en el que colaboraron 20 profesionales de distintas especialidades, incluye otras novedades.

Por una parte, todas las áreas sanitarias contarán con una unidad de referencia para reforzar la equidad en los tratamientos.

Se aplicarán criterios comunes para la entrada de los pacientes en el circuito sanitario. Esa evaluación previa se centrará en los parámetros clínicos, edad y evolución, antecedentes familiares y los estudios genéticos.

También se estandarizará la derivación de pacientes y la petición de las pruebas de ADN, la recogida de información y la evaluación de muestras.

También se mejorará el asesoramiento genético después de los análisis. En el caso de que se identifique una variante patogénica relacionada con enfermedades raras se concertarán nuevas citas con los pacientes y, si hay implicaciones hereditarias, se llamará a la familia para evaluar tratamientos y pautas a seguir.

Con el fin de implantar esas medidas, incluidas en la Estratexia galega en enfermidades raras 2025-2030, la Xunta invertirá 6,3 millones de euros en la realización de estudios por la Fundación Galega de Medicina Xenética, que también reforzará el asesoramiento a las unidades de genética del sistema público.