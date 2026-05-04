Rueda acusa a PSdeG y BNG de intentar «amedrentar» a los ediles que impulsan la moción de Lugo

Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda ha denunciado que el PSdeG y el BNG están «facendo todo o posible para amedrentar» a la exconcejala socialista y a los ediles del PPdeG impulsores de la moción de censura en Lugo que se debatirá este jueves y que, de tener éxito, llevará a Elena Candia, presidenta local de los populares, a la alcaldía.

Rueda se preguntó qué se estaría diciendo si el PP tuviese una conducta similar, y recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al cargo en el 2018 con una moción de censura y que socialistas y nacionalistas votaron a favor de una, facilitada por un exconcejal del PP, para hacerse con la alcaldía de Noia.

Por eso reclamó a ambos partido «un pouco menos de hipocrisía e sobreactuar» y «ollo coa crispación e as actitudes que están tendo». Exigió además «respecto ás regras democráticas» y recodo que la ciudadanía podrá «falar coa súa voz» sobre la cuestión cuando lleguen las elecciones.

En la víspera de que el pleno del Concello de Lugo debata el próximo jueves la moción de censura impulsada por el PP, con el apoyo de una exconcejala socialista, para convertir a Elena Candia en la nueva alcaldesa de la ciudad amurallada, el Parlamento gallego abrirá su propia discusión sobre la iniciativa que devolverá al bipartito local de PSOE y BNG a las filas de la oposición. Tanto el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, como su homóloga del Bloque, Ana Pontón, aprovecharán el altavoz de O Hórreo para interpelar al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, por un asunto que equiparan con «unha forma de corrupción» al entender que en torno al mismo se produjo una utilización partidista de recursos públicos.

Leer más: Pontón vaticina un varapalo de la sociedad lucense al PP en las próximas municipales

Aunque la número uno del BNG empleará la sesión de control a Rueda para hablar del estado del sistema sanitario gallego, el grupo nacionalista también avanzó que introducirá otras iniciativas en la agenda de O Hórreo para discutir sobre la moción de censura de Lugo y exigir responsabilidades al Ejecutivo autonómico por lo que califican de «uso partidista» de la Xunta y de los recursos públicos «para favorecer operacións e manobras políticas» como la que descabalgará del poder al bipartito local.

En la reunión de la Xunta de Portavoces que se encarga de preparar la agenda plenaria del Parlamento, Besteiro ya confirmó que aprovechará el miércoles la sesión de control al jefe del Ejecutivo autonómico para interpelarlo sobre la moción de Lugo y ver las garantías que ofrece de que no se están utilizando recursos públicos para que el PP obtenga los apoyos políticos que no consiguió en las urnas.