Pontón vaticina un varapalo de la sociedad lucense al PP en las próximas municipales

XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pronosticado esta mañana en el Parlamento gallego que en las próximas elecciones municipales, dentro de un año, la sociedad lucense impondrá un severo correctivo al PP y lo mandará de nuevo a la oposición en el Concello de Lugo. A tres días de que se vote la moción de censura impulsada por los populares, la líder nacionalista ha asegurado que «en política non vale todo» y que la ciudadanía responderá. «En Lugo estase vendo a cara real do PP, disposto a todo con tal de facerse co poder; sen principios éticos, comprando unha transfuga con pactos escuros. Nós imos enfrontar isto dende a defensa da democracia», ha insistido Pontón, quien se ha preguntado qué harán los populares en el gobierno local de Lugo si han demostrado carecer de límites. En línea con lo expresado ya por el PSdeG, la portavoz nacionalista ha acusado al PP de aprovecharse de las circunstancias sobrevenidas por el fallecimiento de tres concejales, lo que ha calificado de «infame».

«Está claro que este é un partido ao que non lle importa a democracia, non lle importa o que opine a cidadanía, porque demostra o desprezo polo que votaron os cidadáns e cidadás», ha lamentado la líder nacionalista en la jornada previa al pleno del Parlamento, en el que Alfonso Rueda responderá a una pregunta sobre esto formulada por el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Incendios: promesas incumplidas

La portavoz del BNG ha comparecido esta mañana en el Parlamento gallego para volver a poner el foco en la situación de la política contra los incendios tras la devastadora ola del pasado verano. Pontón ha exigido la comparecencia de Rueda para explicar el desbroce de la Xunta en plena temporada de riesgo que originó el grave incendio en Oímbra, «o segundo máis grande da nosa historia», dijo. Y acusó al jefe del Ejecutivo autonómico de incumplir dos grandes promesas: las ayudas a los afectados y la limpieza de las franjas secundarias en los concellos de menos diez mil habitantes, algo que tendría que asumir la Xunta antes del 31 de mayo.

«A Xunta só restaurou 6.000 das 120.000 hectáreas queimadas o verán pasado e só pagou o 15% das axudas solicitadas por explotacións agrícolas», lamentó la líder nacionalista. El BNG ha vuelto a plantear un giro en la política que pivote sobre cuatro ejes: la moratoria indefinida do eucalipto, la recuperación ambiental, la apuesta por un monte multifuncional y la profesionalización del dispositivo contra los incendios.