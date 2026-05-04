El noroeste exige a Aena más medios, rutas estables y tasas aeroportuarias reducidas para atraer vuelos

Carlos Punzón
C. Punzón VIGO / LA VOZ

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Obras de la pista en el aeropuerto de Santiago, este lunes
Obras de la pista en el aeropuerto de Santiago, este lunes XOAN A. SOLER

Castilla y León, Asturias, Cantabria y el País Vasco piden ampliar los horarios de sus aeropuertos y mejorar sus instalaciones

05 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el País Vasco, además de Galicia, están ejerciendo una presión constante sobre Aena y el Ejecutivo central para lograr un mayor impulso para sus aeropuertos,

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