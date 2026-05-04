El jefe de otorrino del Clínico de Santiago, Andrés Soto, emocionado al recibir en su servicio al mir con la nota más alta de Galicia, su hijo Andrés

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Andrés Soto Sánchez, a la izquierda, tras elegir especialidad en el Ministerio de Sanidad, acompañado por su padre, Andrés Soto Varela
Andrés Soto Sánchez, a la izquierda, tras elegir especialidad en el Ministerio de Sanidad, acompañado por su padre, Andrés Soto Varela

«Empiezo como un residente más, con ilusión y muchas ganas de aprender y trabajar», dice el joven médico, el undécimo mejor de España en un examen al que se presentaron 15.000 personas

04 may 2026 . Actualizado a las 14:22 h.

Andrés Soto Sánchez estudió Medicina en la Universidade de Santiago y se convirtió en el gallego con la mejor nota en el examen mir de este año. Obtuvo la undécima posición en una prueba a

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