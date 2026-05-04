El jefe de otorrino del Clínico de Santiago, Andrés Soto, emocionado al recibir en su servicio al mir con la nota más alta de Galicia, su hijo Andrés
SANTIAGO / LA VOZ
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«Empiezo como un residente más, con ilusión y muchas ganas de aprender y trabajar», dice el joven médico, el undécimo mejor de España en un examen al que se presentaron 15.000 personas04 may 2026 . Actualizado a las 14:22 h.
Andrés Soto Sánchez estudió Medicina en la Universidade de Santiago y se convirtió en el gallego con la mejor nota en el examen mir de este año. Obtuvo la undécima posición en una prueba a#