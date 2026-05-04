El jefe de otorrino del Clínico de Santiago, Andrés Soto, emocionado al recibir en su servicio al mir con la nota más alta de Galicia, su hijo Andrés

Andrés Soto Sánchez, a la izquierda, tras elegir especialidad en el Ministerio de Sanidad, acompañado por su padre, Andrés Soto Varela

Andrés Soto Sánchez estudió Medicina en la Universidade de Santiago y se convirtió en el gallego con la mejor nota en el examen mir de este año. Obtuvo la undécima posición en una prueba a