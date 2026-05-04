Un centenar de menores en Galicia están en riesgo de sufrir violencia vicaria

Manifestación del 8M en A Coruña. Gonzalo Barral

A 30 de abril, en Galicia había 6.015 casos activos y 43.548 víctimas en el sistema de seguimiento integral de violencia de género (VioGén). Son 80 más que hace un año y siete más que hace un mes, cuando se cerraba con 6.008 casos. Según la última estadística publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ocho de cada diez casos se corresponden al nivel bajo (5.082), mientras que 872 se sitúan en el medio, 60 en el alto y 1 en el extremo. Así, la violencia machista se cronifica en Galicia por encima de los seis mil casos.

El boletín revela que hay 2.746 casos de víctimas de violencia con menores a cargo, con 92 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay 11 casos de este tipo en riesgo alto y 81 en medio. En los casos con menores en situación de riesgo «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores». Por edades, hay 40 mujeres menores de 18 años con un caso activo en la comunidad; 1.386, de entre 18 y 30; 2.627, de entre 31 y 45; 1.689, de 46 a 64, y 273 de más de 65 años.

En total, el Ministerio del Interior tiene detectados 102.389 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que apunta que 17 están en riesgo extremo, 1.008 en alto, 14.483 en medio y 86.881 en bajo. En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, hay 1.301 mujeres menores de 18 años; 25.183 de 18 a 30; 47.450 de 31 a 45; 25.978 de 46 a 64, y 2.477 mayores de 65 años.

Por comunidades, el mayor número de casos activos está en Andalucía, con 27.322; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.673; la Comunidad de Madrid, con 12.322; Canarias, con 6.482; Galicia, con 6.015; Murcia, con 5.714; Castilla-La Mancha, con 5.498; Castilla y León, con 5.496; Baleares, con 4.091; Extremadura, con 2.918; Aragón, con 2.433; Asturias, con 2.225; Navarra, con 2.175; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 878; Ceuta, con 315; y Melilla, con 237.

En Galicia son 69 los concellos que están adheridos al sistema VioGén. El número ha ido aumentando poco a poco, frente a los 51 que se contaban hace un par de años. Por provincias: en A Coruña (Ames, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Boiro, Brión, Camariñas, Cambre, Carballo, Cedeira, A Coruña, Ferrol, A Laracha, Melide, Miño, Mugardos, Muxía, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, A Pobra do Caramiñal, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, Rianxo, Sada, Santiago de Compostela, Teo, Valdoviño, Vimianzo), Lugo (Burela, Chantada, Lugo, Ribadeo, Vilalba, Viveiro), Pontevedra (Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cangas, O Grove, A Guarda, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Silleda, Tomiño, Tui, Vigo, Vilagarcía de Arousa) y Ourense (Allariz, Barbadás, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Maceda, Ourense, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa, Xinzo de Limia).

En lo que va de año, 17 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Cuatro en Andalucía, dos en Aragón y en la Comunidad Valenciana, y una en Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, el País Vasco y Galicia. La primera víctima mortal por violencia machista de este 2026 en la comunidad fue María Belén Fernández, una mujer de 52 años que fue asesinada por su expareja el 1 de febrero en Mos. Se habían separado en diciembre, pero desde el entorno se explicaba que la relación que mantenían era cordial. Hasta el pasado domingo, cuando el agresor, de 67 años, la acuchilló en la vivienda familiar y después se suicidó.

Teléfono contra el maltrato: 016 Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.