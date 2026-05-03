Altia, Indra o HP, entre las 18 empresas que optan al proyecto gallego de IA en la educación

Foto de familia durante la presentación del proyecto EdugalIA el pasado diciembre XOÁN REY. | EFE

Un total de 18 empresas punteras del sector tecnológico, muchas de ellas referentes en el mercado nacional o internacional, se han interesado por formar parte del proyecto EdugalIA, impulsado por la Xunta. Esta iniciativa busca aplicar la Inteligencia Artificial al campo de la educación, para mejorar el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas educativas. Entre otras cosas, busca mejorar, por ejemplo, la identificación de situaciones de riesgo como el abandono escolar, permitiendo una atención más especializada y personalizada. La iniciativa también creará por primera vez un expediente digital único del alumnado para toda su trayectoria académica y pondrá a disposición de docentes y equipos directivos un conjunto de herramientas de vanguardia que deberán facilitar y agilizar la gestión diaria de los procesos administrativos.

La dimensión del proyecto ha hecho que se trate de la primera iniciativa escolar a la que se aplica un proceso de Compra Pública Innovadora. Así, la primera fase del proyecto ha salido a licitación por un importe de 13,5 millones de euros y dividida en dos lotes.

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Concluido el plazo de presentación de ofertas, se han recibido doce propuestas diferentes que agrupan a 18 firmas comerciales. En concreto, a los dos lotes optan las empresas Indra, NTT Data, Neoris y HP y las UTEs (uniones temporales de empresas) Mainjobs-Ticsmart, Plexus-Altia-Bahía Software y EdugalIA (compuesta por One Million Bot, Sercaman 1, Ghenova Digital y Ghenova Ingeniería). Por su parte al primer lote optan las UTEs Inetum-DXC y Fujitsu-Telefónica EdugalIA, mientras que al segundo lote concurren Telefónica, Atos y la UTE DXC-Inetum.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP analizará ahora las propuestas presentadas. Las cinco mejores de cada lote deberán presentar sus proyectos, detallando la hoja de ruta para los trabajos y los equipos humanos que intervendrán.