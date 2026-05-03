Abre el plazo de inscripción para obtener la certificación gallega en competencias digitales de iniciación

Foto de archivo del aula CeMIT de Xuvia

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) abre este lunes 4 de mayo el período de inscripción para que 1.259 personas obtengan la Certificación galega en competencias dixitais (ComDix), en su nivel de Iniciación.

Las pruebas se harán en 46 localidades con aula CeMIT y la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, con la finalidad de acreditar los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para utilizar las tecnologías digitales, tanto a nivel personal como social y profesional.

La cita está marcada para los días 17,18 y 19 de junio, y habrá 98 turnos que abarcan diferentes horarios de mañana y de tarde.

Las fechas y lugares concretos, se pueden consultar en la página web de la red CeMIT, donde también puede verse la información sobre la tramitación e inscripción en este proceso.

Igualmente, en la plataforma de teleformación de la Rede CeMIT se pueden encontrar en línea los contenidos formativos para la preparación de la prueba, que abarcan las cinco áreas y las 21 competencias definidas en el Marco Galego de Competencias Dixitais.