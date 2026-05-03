La literatura y el cine los inspiró, y escribieron su propio Camino

JORGE NOYA / SARA PÉREZ SANTIAGO, REDACCIÓN / LA VOZ

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Weiyun, Harry, Chung y Yi, de Taiwán, emocionados tras llegar desde Sarria.
Weiyun, Harry, Chung y Yi, de Taiwán, emocionados tras llegar desde Sarria. VÍTOR MEJUTO

La novela de Coelho o los filmes de Martin Sheen y Checco Zalone llevan a las rutas xacobeas a decenas de peregrinos en busca de paz y aventura

04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Escribe Paulo Coelho que el ser humano tiende a «fantasear con aquello que no existe», y a no ver «las grandes lecciones que están delante de sus ojos». Pero que quizás se equivoca se lo

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