La literatura y el cine los inspiró, y escribieron su propio Camino
SANTIAGO, REDACCIÓN / LA VOZ
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La novela de Coelho o los filmes de Martin Sheen y Checco Zalone llevan a las rutas xacobeas a decenas de peregrinos en busca de paz y aventura04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Escribe Paulo Coelho que el ser humano tiende a «fantasear con aquello que no existe», y a no ver «las grandes lecciones que están delante de sus ojos». Pero que quizás se equivoca se lo#