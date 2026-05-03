La «extraña» renuncia en cadena de Soria para investir un alcalde ya ocurrió en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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La ingeniería de listas permitió elegir nuevo alcalde en varios concellos, y también nombrar presidentes de diputaciones04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A la oposición en Soria le pareció «poco democrático» y «poco transparente». «Extraño», que tuviesen que materializarse once renuncias de concejales para que el socialista Javier Antón tomase el bastón de mando tras la renuncia#