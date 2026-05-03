La «extraña» renuncia en cadena de Soria para investir un alcalde ya ocurrió en Galicia

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: Luis López, José Luis Baltar, Agustín Hernández y Ramiro Varela
De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: Luis López, José Luis Baltar, Agustín Hernández y Ramiro Varela

La ingeniería de listas permitió elegir nuevo alcalde en varios concellos, y también nombrar presidentes de diputaciones

04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A la oposición en Soria le pareció «poco democrático» y «poco transparente». «Extraño», que tuviesen que materializarse once renuncias de concejales para que el socialista Javier Antón tomase el bastón de mando tras la renuncia

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