La «extraña» renuncia en cadena de Soria para investir un alcalde ya ocurrió en Galicia

De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: Luis López, José Luis Baltar, Agustín Hernández y Ramiro Varela

A la oposición en Soria le pareció «poco democrático» y «poco transparente». «Extraño», que tuviesen que materializarse once renuncias de concejales para que el socialista Javier Antón tomase el bastón de mando tras la renuncia